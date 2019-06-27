Artvin ve Romanya ortak projesinin çalıştayı gerçekleştirildi

Artvin'de, Avrupa Birliğince finanse edilen "Güçlendirilmiş Dijital Bilgi Yönetimi Sistemi, Networking Fırsatlarını Geliştir" adlı projenin çalıştayı yapıldı.

Artvin'de, Avrupa Birliğince finanse edilen "Güçlendirilmiş Dijital Bilgi Yönetimi Sistemi, Networking Fırsatlarını Geliştir" adlı projenin çalıştayı yapıldı.

Projenin paydaşları olan Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ile Romanya'nın Arad Tarım Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği ve bilgi alışverişi sağlamak amacıyla hazırlanan projenin çalıştayında, iki oda üyeleri ve diğer ilgililerin katılımıyla ilişkilerin geliştirilmesi noktasındada yapılması gerekenler ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk,farklı ülkelerin ticaret odaları arasındaki bu tarz çalışmaların o ülkelerin ticari ekonomik ilişkilerine katkı sağladığını söyledi.

Doruk, Avrupa Birliğinde dönem başkanlığını yürüten Romanya ile Türkiye'nin tarihten gelen birikimle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Romanya ile zaten ticari, ekonomik ilişkilerimiz var. Ülkemizin ticari ilişkilerine bakıldığında Avrupa Birliği bizim çok önemli bir partnerimiz. Romanya da bizim gibi gelişen, büyüyen bir ülke. Bu kapsamda Romanya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi çok önemli. Bu manada projenin buna katkı sunacağını düşünüyoruz."

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ise EUROCHAMBRES projesi kapsamında Artvin'de böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa ve Türk iş dünyasının karşılıklı entegrasyonunu teşvik etmek ve Türkiye'nin gelecekte AB'ye katılımının getireceği yeni olanaklar ve fırsatlar hakkında AB ve Türkiye'de daha güçlü farkındalığın oluşturulmasını arzuladıklarını ifade eden Kurt, "Hazırladığımız projeyle Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandık. Odamızı ve kendimizi geliştirerek ilimize daha iyi hizmet amacındayız. Artvin'in yaşam standardı yükselsin istiyoruz." diye konuştu.

Romanya heyetinde yer alan proje uzmanı Vlad Vanatu, projenin kendileri için sadece ekonomik işbirliği kurmak için bir fırsat olmadığını, işbirliğini daha ileri boyutlara taşımak arzusunda olduklarını söyledi.

Vanatu, "Bu ilişkiyi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan değerlendirmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını burada görmek bizleri çok mutlu etti. Burada kurduğumuz ilişkinin devamlığını arzuluyoruz. Ben Artvin Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir

Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı

Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma