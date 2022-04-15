Trabzon'da Turizm Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Mehter takımının Uzunsokak'ta yürümesi

Mehter takımının meydan parkındaki gösterisi - Trabzon

Trabzon'da da Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik organize edildi.

Uzun Sokak'ta başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının da eşlik ettiği kortej yürüyüşü Atatürk Alanı'nda tamamlandı.

Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan'ın da katıldığı etkinlikte padişah, prenses, hamsi ve palyaço kostümleri giyenlere özellikle çocuklar ilgi gösterdi.

Kutlamalar kapsamında Mehteran Takımı da konser verdi.