Artvin Vurulan yavru ayıya işkence eden avcı, gözaltında - Son Dakika

Vurulan yavru ayıya işkence eden avcı, gözaltında

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan Tanju Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntüler, kullanıcıların tepkisini topladı. Görüntülerde Artvin'in Arhavi ilçesinde, avlanmaya çıkan Tanju Ç.?nin, yavru bir ayıyı vurduğu ardından can çekişen hayvanın üzerine köpekleri saldığı görüldü. Yavru ayı bir yandan köpeklerden kurtulmaya çalışırken uzun süre de acı çekiyor ve sonunda ölüyor. Elinde tüfekle bekleyen Tanju Ç. daha sonra hayvanın başını tutarak fotoğraf çektiriyor. Bu görüntülerin sosyal medyada dolaşmasının ardından HAYTAP da kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, Tanju Ç.'ye tepki gösterdi. Tanju Ç.'nin cezalandırılmasını isteyen HAYTAP üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çıktığı avda yavru ayıyı tüfekle vuran ve can çekişirken üzerine köpekleri salarak işkence yapan Tanju Ç., jandarma ekiplerince gece saatlerinde gözaltına alındı. Tanju Ç. hakkında 'Hayvana işkence ve eziyet' suçundan işlem başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili, Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Arhavi ilçesinde tüfekle vurduğu ayı yavrusunu köpeklere saldırtan şahıs kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır? denildi.