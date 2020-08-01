Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor

Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor -Gelenek sayesinde köydeki her eve et giriyor Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde yaklaşık 300 yıllık kurban geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor

-Gelenek sayesinde köydeki her eve et giriyor

ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde yaklaşık 300 yıllık kurban geleneği yaşatılmaya devam ediliyor.

Köylüler tarafından kesilen kurbanların üçte bir payları, bir araya toplandıktan sonra etler, köyde kurban kesmeyen ailelerin fert sayısına göre dağıtılıyor. Bu sayede köyde her eve et giriyor.

Artvin merkeze 70 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli Yanıklı köyünde devam eden Kurban Bayramı geleneği doğrultusunda her eve et giriyor.

Köy muhtarlığı tarafından oluşturulan kurban kesemeyenler listesinde yer alan ailelere, aile fertlerinin sayısı da göz önüne alınarak poşetlerle dağıtılıyor. Dağıtımda köyde misafir olarak bulunanlar da unutulmuyor. Böylece köyde kurban kesmeyen ailelerin tamamının evine et girmiş oluyor.

Gelenek ile ilgili bilgi veren Köy muhtarı Cemal Genç, kesilen kurban etlerinin her mahallede kendi çevresinde toplandığını, fakir fukaraya dağıtıldığını ifade ederek "Köyümüzde kesilen kurbanların 3'te bir hissesi köy cami bahçesinde getiriliyor. 3'te ikisi vatandaş kendi hısım akrabasıyla yiyor. Bu şekilde yıllardır bu geleneği devam ettiriyoruz. Fakir fukaranın nüfusuna göre yani 5 nüfus var ise toplanan etin miktarı kadar bir nüfusa kaç kilo düşüyorsa o şekilde dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Dedelerimizden böyle gördük"

Dedelerimizden kalan en az 300 yıllık geleneği biz de sürdürmeye devam ediyoruz" diyen köy sakinlerinden Ali Çelik "Gelenek olarak yıllardır devam eden geleneğimiz var. Burada kesilen kurbanların 3 hissesinin ikisini alıyoruz birisini de buraya getiriyoruz. Getirdiğimiz hisseleri de köyde kesilmeyen eve et girmeyen insanların evde ki nüfus oranına göre dağıtılıyor. Mesela kesmeyen evde 5 kişi varsa gelen etin toplam olarak toparlanıyor kaç kilo et dağıtılıyorsa ona göre dağıtılıp fakir fukaraya dağıtılıyor" dedi.

Mikail Yılmaz ise her yıl kurbanını kesmek için köyüne geldiğini belirterek "Misafir gelenler olsun onlara da aynı ne kadar düşüyorsa dağıtılır. Bu geleneği yaşatmak için ben Artvin'de kurban kesemiyorum. Kestim mi sanıyorum ki kesmemişim, bu kurbanı gelenek yok orda. Bu geleneği yaşatıyorlar Allah razı olsun burada ki yetkililerden komşularımızdan" ifadelerini kullandı.

Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor

Kurban Bayramı, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 12:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin Yanıklı köyünde 300 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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