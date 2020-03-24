ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada - Son Dakika

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ARTVİN Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada
6 saat önce
Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinadaARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı.
Yol kontrolünde yakalanan Afgan uyruklu 8 kaçak ve 2 Türk şoför karantinada
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, yurda kaçak giriş yapan 8 Afgan göçmen, yol kontrolünde yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı.
Şavşat'ta yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine midibüs sürücüsünü durdurdu. Araçta, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen, Afganistan uyruklu 8 göçmen olduğu belirlendi. Midibüs şoförleri E.Ö. ve M.E. ile birlikte gözaltına alınan 8 Afgan, maske ve eldiven dağıtıldıktan sonra salona götürüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilen Afganlar ve midibüsün 2 Türk şoförü, 14 gün karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:21 Kaynak: DHA
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