Artvin yusufeli barajı'nda sona yaklaşılıyor - Son Dakika
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Artvin yusufeli barajı'nda sona yaklaşılıyor

6 saat önce

ARTVİN Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak...

ARTVİN Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşılıyor

Artvin'de, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine geçilecek. 2 bin 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

(Artvin), (DHA)

Artvin yusufeli barajı'nda sona yaklaşılıyor

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:39 Kaynak: DHA
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