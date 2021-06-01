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ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI - Son Dakika

ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI

01.06.2021 10:39

ARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 60 haneli İşhan köyünde oturanlar, taşınmaya hazırlanıyor.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak 60 haneli İşhan köyünde oturanlar, taşınmaya hazırlanıyor.

Yusufeli ilçesinde yapımına devam edilen ve 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, bir kez daha taşınacak. İlçe merkezinin, Yansıtıcılar mevkisinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor. Sular altında kalacak köylerden olan, 60 haneli İşhan köyünde yaşayanlar, topraklarını terk edecekleri için üzgün olduklarını belirtirken, yeni yerleşim yerinin de köyleri gibi güzel olmasını istiyor.

'ANILARIMIZ SU ALTINDA KALACAK'

Köy halkından Kıvanç Usanmaz, Köyümüz sular altında kalıyor ama anılarımız, emeklerimiz, topraklarımız da sular altında kalacak. Mesela bizim için ev yapılıyor ama bu ev nasıl olacak, bahçemiz olacak mı; bunları bilmiyoruz. Üzülüyoruz, buraya çok emek harcadık. Annem ve babamın buradaki emekleriyle okuduk, şimdi de biz çocuklarımızı okutuyoruz. Emeklerimizi suyun altına bırakıp gitmek zor dedi.

'YENİ YERLEŞİM YERİNİ MERAK EDİYORUZ'

Aynur Cesur ise yeni yerleşim yerinin nasıl olacağını merak ettiklerini, köyde yer alan 35 dut ağacının, seralarının ve evinin sular altında kalacağını belirtti.

Nusret Yener de Arazimiz suyun altına kalacak. Yeni yerleşim yerinde de çalışmalar devam ediyor diye konuştu.

ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI
ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI
ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI
ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI

Hisarcık, Yusufeli, Türkiye, İşhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTVİN YUSUFELİ BARAJI'NIN SULAR ALTINDA BIRAKACAĞI KÖYE VEDA HAZIRLIĞI - Son Dakika


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