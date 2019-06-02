Son Dakika Haberleri: ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı
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ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı

1 saat önce

Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.

Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)
SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak sayım işlemine başlandı.
ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
Yüksek Seçim Kurulu, Artvin, Yusufeli, Güncel
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