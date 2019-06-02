ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı
1 saat önce
Yusufeli'de oy verme işlemi başladı (2)SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.
Yusufeli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
'de oy verme işlemi başladı (2)
SANDIKLAR AÇILIP SAYIMA BAŞLANDI Artvin
'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu
'nca (YSK) iptal edilip yenilenen belediye başkanlığı seçiminde saat 17.00'da tamamlanan oy verme işlemininin ardından sandıklar açılarak sayım işlemine başlandı.
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