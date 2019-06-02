ARTVİN Yusufeli'de oy verme işlemi başladı

Yusufeli
'de oy verme işlemi başladı (3)
SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI AYTEKİN KAZANDI Artvin
'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu
'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti
Adayı Eyüp Aytekin
kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP
Adayı Barış Demirci
de 2 bin 63 oyda kaldı.
EYÜP AYTEKİN KİMDİR ?
15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı
Köyü'nde doğdu. İlkokulu Çıralı Köyü'nde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon
İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı
İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti'den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.