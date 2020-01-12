Artvin yusufeli'nde 6 katlı apartmanın çatısında yangın - Son Dakika

Yusufeli'nde 6 katlı apartmanın çatısında yangın

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Okuranların tahliye edildiği binadaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçenin Ersiz Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Vehbi Kara'ya ait daireye de sıçradı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binalarda oturanları tahliye etti. Yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.