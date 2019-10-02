Son Dakika Haberleri: Artvin yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş hayvan telef oldu
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Artvin yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş hayvan telef oldu

1 saat önce

Yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş hayvan telef olduArtvin'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş hayvan, telef oldu.

Yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş hayvan, telef oldu.

Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, söndürülme çalışmlarına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangında, 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Artvin yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Yusufeli, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
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