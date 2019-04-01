Son Dakika Haberleri: Artvin Yusufeli'nde, AK Parti'li Aday 3 Oy Farkla Kazandı

Artvin Yusufeli'nde, AK Parti'li Aday 3 Oy Farkla Kazandı

58 dakika önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Parti'li Eyüp Aytekin seçimleri 3 oy farkla kazandı.

Artvin Yusufeli'nde, AK Parti'li Aday 3 Oy Farkla Kazandı, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre  AK Parti'li  Eyüp Aytekin seçimleri 3 oy farkla kazandı.

Yusufeli ilçesinde, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Barış Demirci 2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor. 

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:40 Kaynak: DHA

Eyüp Aytekin, Yusufeli, AK Parti, Artvin, Politika
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