Artvin Yusufeli'nde, AK Parti'li Aday 3 Oy Farkla Kazandı
58 dakika önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Parti'li Eyüp Aytekin seçimleri 3 oy farkla kazandı.
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesinde, resmi olmayan rakamlara ve yapılan itiraza göre AK Parti
'li Eyüp Aytekin
seçimleri 3 oy farkla kazandı.
Yusufeli ilçesinde, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre CHP
adayı Barış Demirci
2 oy farkla kazandı. İtiraz üzerine bir sandıkta tutanaklar üzerinde yeniden yapılan hesaplamalarda, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819 oyla seçimi kazandı. CHP adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. CHP'lilerin itiraz ettiği seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'nun vereceği karar bekleniyor.
- Artvin
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:40 Kaynak: DHA
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