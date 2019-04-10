Artvin Yusufeli'nde Seçimler Yenilecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:42 Kaynak: AA
(YSK), Artvin
'in Yusufeli
ilçesinde seçimleri iptal ederek, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
Alınan bilgiye göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Artvin'in Yusufeli ilçesinde 3 oy farkla AK Parti
'nin adayı Eyüp Aytekin
kazandı. CHP
'nin adayı Barış Demirci
ise seçimi ikinci sırada tamamladı.
CHP, seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdi.
Yusufeli ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.
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