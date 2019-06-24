Son Dakika Haberleri: ARTVİN YUSUFELİ'NDE TAŞKIN ANI KAMERADA
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ARTVİN YUSUFELİ'NDE TAŞKIN ANI KAMERADA

55 dakika önce

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebezeciler köyünde, etkili yağış sele dönüştü.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebezeciler köyünde, etkili yağış sele dönüştü. Sağanak sonucu köy içerisindeki deredeki taşkın anı da, köylülerce cep telefonu kamerası tarafından anbean görüntülendi.
İlçede, önceki gün etkili olan sağanak sele neden oldu. Yağış sonucu Sebzeciler köyünden geçen dere, debinin hızla yükselmesiyle taştı. Selin odun ve taşları sürüklemesiyle, köyün içme suyu ve alt yapısı hasar görürken, elektrikler kesildi. Bir ev de kullanılamaz hale geldi. Köy muhtarı Yaşar Çoruh, derede taşkın ve sel anını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. Görüntülerde, köy içinden geçen derenin önüne kattığı her şeyi sürüklediği ve çevredekilerin panik yaşadığı görülürken, Felaket geliyor. Allah-u ekber. Aman Allah'ım bu ne dediği duyuluyor.
ARTVİN YUSUFELİ'NDE TAŞKIN ANI KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Yusufeli, Artvin, Güncel
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