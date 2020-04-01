Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı... - Son Dakika

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Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı...
6 saat önce
Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı koronavirüs önlemi.
Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı koronavirüs önlemi
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:30 Kaynak: DHA
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