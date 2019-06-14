Artvin- Yusufeli yolunda heyelan
1 saat önce
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin yolu, bir süre ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:39 Kaynak: DHA
ARTVİN'in Yusufeli
ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin
yolu, bir süre ulaşıma kapandı.
Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yusufeli- Artvin yolunun 9'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası tünel mevkisindeki yol, ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
- Rize
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz