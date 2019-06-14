Son Dakika Haberleri: Artvin- Yusufeli yolunda heyelan
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Artvin- Yusufeli yolunda heyelan

1 saat önce

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin yolu, bir süre ulaşıma kapandı.

Artvin- Yusufeli yolunda heyelan, System.String[]
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, Yusufeli- Artvin yolu, bir süre ulaşıma kapandı. 
Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Yusufeli- Artvin yolunun 9'uncu kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası tünel mevkisindeki yol, ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yol, 1 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.


- Rize
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:39 Kaynak: DHA
Artvin, Yusufeli, Güncel
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