Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Genel Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı - Son Dakika

Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı

6 saat önce

Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı Artvin'de 106 yaşında Vahide Avcı 50 gün sonra sokağa çıktı Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün aradan sonra 4 saatliğine sokağa...

Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı, System.String[]

Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı

Artvin'de 106 yaşında Vahide Avcı 50 gün sonra sokağa çıktı

ARTVİN - Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün aradan sonra 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izini verildi. Artvin'de 106 yaşında Vahide Avcı, sokağa çıkarak tek başına yürüdü. 106 yaşına kadar yaşayan, doğal beslenme ve yürümeyi seven Vahide Avcı, 50 gün sonra yürümenin keyfini çıkardı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise, Avcı'yı evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Artvin'de Çayağzı mahallesinde yaşayan ve hicri takvime göre 1331 doğumlu, miladi takvime göre 1913 yılında dünyaya gelen ve 106 yaşındaki Vahide Avcı, yaşam sırrını doğal beslenme ve yürümeye bağlıyor.

Hayatını tamamını köyde geçiren dört çocuk annesi, 13 torunu bulunan Avcı, torununun torunu görme şansını yakalamış. Sağlık durumu oldukça iyi olan ve tek başına mahallede yürüyen Avcı, Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 50 gündür evden dışarı çıkamıyordu.

Yasakların kalmasıyla birlikte, dışarı çıkan ve tek başına yürüyen 106 yaşındaki Vahide Avcı, mahalle dolaşarak yürümenin keyfini doyasıya çıkardı.

106 yaşında oruç tutuyor

106 yaşında olmasına rağmen oruç tutan ve bir gün bile aksatmayan Avcı, "yürümeyi seviyorum fakat beni dışarı çıkartmıyorlar. Maskemi takarak ilk defa bugün dışarı çıktım" dedi.

Torunu İbrahim Avcı ise, "106 yaşındaki babaannem bizimle birlikte yaşıyor. Dedem öldükten sonra, kendi ayakları üstünde durmaya çalışıyor. Kendi ihtiyaçlarını kendi karşılıyor. Yürüyerek stres atabiliyordu. Yasaklar olduğunu için dışarı çıkamıyordu bugün yasaklar kalkınca dışarı çıktı. Kısa sürede olsa, hava almış oldu" dedi.

Vali Yılmaz Doruk 106 yaşındaki Vahide Avcı'ya ziyaret

Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise Vahide Avcı'yı evinde ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Doruk, anneler günü dolayısıyla Avcı'ya çiçek buketi takdim edip Sakarya ilinde Vahide Avcı adına dikilen fidanın sertifikasını verdi.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 08:17 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 03:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvinli 106 yaşındaki Vahide nine 50 gün sonra sokağa çıktı, yürümenin keyfini çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]