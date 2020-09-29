Artvinli berber her müşterisine farklı malzemelerle hizmet veriyor - Son Dakika

Artvinli berber Erdal Karabacak, dükkanına yaptırdığı ve içine tıraş için gerekli malzemeler yerleştirdiği 180 kilitli dolapla müşterilerine "kişiye özel" hizmet veriyor.

Erdal Karabacak, AA muhabirine, 21 yıldır ilçede berberlik yaptığını söyledi.

Müşteri sağlığı ve memnuniyetini ön planda tuttuğunu belirten Karabacak, hayali olan "kişiye özel" hizmet anlayışını 4 yıl önce hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Karabacak, 180 dolap yaptırdığını ifade ederek, "Dolap içerisine müşterilerime özel olarak kullandığım ustura, makas, tıraş makinesi, tarak, ense fırçası, havlu, peçete, şampuan, parfüm yerleştirdim. Talep gelirse yeni dolap gözleri ile kişiye özel malzemelerin sayısını artırabilirim." dedi.

Amacının başta müşterileri olmak üzere toplum sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Karabacak, "Meslekteki hayalim olan bu hizmeti hayata geçirmek yaklaşık 4 yıl önce 97 bin liraya mal oldu. Hijyene çok önem veriyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle bazı istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliriz. Özellikle bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için örnek bir uygulama olduğunu düşünüyorum."

Karabacak, kişiye özel bu hizmetten müşterilerinin son derece memnun olduğunu kaydederek, "Müşterilerim özellikle koronavirüs pandemisinden dolayı hiç çekinmeden gelip gönül rahatlığıyla tıraş oluyor." ifadesini kullandı.

"Dolabımda makasından tutun da tıraş makinesine kadar her şey var"

Müşterilerden Ömer Günaydın, kişiye özel hizmetten dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek, "147 numaralı özel bir dolabım var. Dolabımda makasından tutun da tıraş makinesine kadar her şey var. Bundan dolayı gönül rahatlığıyla gelip burada 4 yıldır tıraş oluyorum. Pandemi döneminde herkes evden dışarı çıkamazken biz gelip burada hijyen bir ortamda tıraşımızı olabiliyoruz." diye konuştu.

Birol Büyükdere ise 15 yıldır Erdal Karabacak'ın müşterisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada tıraş olurken kullanılan her malzeme kendime ait. Başka bir müşteriye asla kullanılmaz. Bundan dolayı özellikle bu pandemi döneminde tıraş olurken kendimi güvende hissediyorum. İnsan sağlığı açısından hijyen çok önemli. Bu sistemi berber arkadaşımız 4 yıl önce devreye soktu. Bu hizmetin ülke genelinde yayılmasını isterim."

Rıza Altın da herkese ait dolap olmasının insan sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini kaydederek, "Burada müşterilere sunulan hizmetin koronavirüs tedbirlerine de uygun olduğunu düşünüyorum." dedi.

Vali Doruk'tan tebrik

Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri denetimleri sırasında Erdal Karabacak'ı ziyaret eden Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kişiye özel hizmet uygulaması hakkında bilgi aldı.

Bir süre sohbet ettiği Karabacak'ı kutlayan Vali Doruk, şunları söyledi:

"Müşterilerinin sağlığına verdiği örnek uygulamasından dolayı berber arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Müşterilerini sağlıklı bir ortamda tıraş edebilmek için her şeyi düşünüp hayata geçirmiş. Özellikle koronavirüs pandemisi dolayısıyla herkesin hijyene, maske kullanıma ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekiyor."