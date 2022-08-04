Yusufeli ilçesine bağlı Karameşe köyünde yaşayan Abdullah Sami Özalp, kentin en önemli kültürlerinden olan boğa güreşleri için yaklaşık 10 yıldır boğa yetiştiriciliği yapıyor.

Kaynak: AA

Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Artvinli yetiştirici boğasıyla Çoruh'ta yüzdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı - Son Dakika

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