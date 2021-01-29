- Artvinli boğacılara yem desteği - Son Dakika

- Artvinli boğacılara yem desteği

29.01.2021 10:14

- Artvinli boğacılara yem desteği Korona virüs mağduru boğacılar unutulmadı Artvin'de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl iptal edilmişti.

- Artvinli boğacılara yem desteği

Korona virüs mağduru boğacılar unutulmadı

ARTVİN - Artvin'de 200 yıldır geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl iptal edilmişti. Buna rağmen boğalarına büyük özenle bakmayı sürdüren boğacılara yem desteği yapıldı.

Artvin'in 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası başta olmak üzere 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri ilk kez geçtiğimiz yıl Korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilmişti. Buna rağmen boğalarına büyük özenle bakmayı sürdüren boğacılara destek geldi.

Artvin Boğa Güreşleri Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği organizasyonunda Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve iş insanlarının katkılarıyla boğacılara yem desteği yapıldı. Geleneklerini sürdürmeyi devam eden bocılara, 7 bin 500 ton yem dernek yöneticileri tarafından dağıtıldı.

"Bir an önce salgın son bulur güreşlerimizi yeniden düzenleriz"

Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Dernek Başkanı Erkan Keskin burada yaptığı açıklamada, "Artvin il ve ilçelerinde Nisan ayında başlayan boğa güreşleri festivalleri Ağustos ayına kadar devam ediyor. Fakat pandemi sürecinde geçtiğimiz yıl bu güreşlerimizi yapamadık. Bu sebepten maddi ve manevi olarak boğacılarımız büyük sıkıntılar yaşadı. Boğacılarımızın bu fedakar emekleri paha biçilemez ama bizde küçükte olsa destek olmak istedik. Bu kapsamanda Artvin Valiliği, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası ve iş insanları desteğiyle böyle bir kampanya düzenledik. Yaklaşık 7 bin 500 ton, yani 150 çuval yem boğacılarımıza dağıttık. Umarım bu günler bir an önce son bulur ve o eğlenceli festivallerimizi şehrimizde yeniden yaparız" diye konuştu.

Boğalara özenle bakıyorlar

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.

Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazır hale getiriliyor.

- Artvinli boğacılara yem desteği
- Artvinli boğacılara yem desteği
- Artvinli boğacılara yem desteği
- Artvinli boğacılara yem desteği

Artvin Belediyesi, Koronavirüs, Ticaret, Artvin, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Artvinli boğacılara yem desteği - Son Dakika


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