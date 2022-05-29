Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu

29.05.2022 14:01
Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu

Artvin'de, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan nişanlı çiftin nikahı kıyıldı.

Artvin'de, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan nişanlı çiftin nikahı kıyıldı.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak üzere Artvin Valiliği önündeki alanda etkinlik düzenledi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinliğe katılanlar, halay çekip horon oynayarak takımlarının başarısını kutladı.

Trabzonspor taraftarı olan ve nikahlarını kutlamalarda kıymaya karar veren Tansu (28) ve Ali Tatar (32) çifti, etkinlik sırasında kurulan platforma çıktı.

Kemalpaşa ilçesinde 2015'te tanışan ve 4 yıl önce nişanlanan çift, nikah memuru, şahitler ve Trabzonspor taraftarları önünde birbirlerine "Evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Etkinliğe gelinliğiyle gelen Tansu Tatar, gazetecilere, koyu Trabzonspor taraftarı olduğunu, takımlarına olan sevgilerinin eşiyle kendisini birbirlerine daha çok bağladığını söyledi.

Trabzonspor'un sevinciyle sevinip, üzüntüsüyle üzüldüklerini belirten Tatar, "Her defasında birbirimize söz verdik. Ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben de onun mavisi oldum." dedi.

Ali Tatar ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her defasında bana 'Biz ne zaman evleneceğiz?' diye sorduğunda 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz.' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hemfikir oldu. İkimiz de aynı köylüydük. Defalarca Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy köyünden beraberce Trabzon'a maça gittik. Demek ki her şey bugüneymiş."

Nikah sonunda bordo-mavili formalarını giyen çift, mutluluklarını diğer taraftarlarla paylaştı.

Kutlama etkinliğine, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Artvin Belediye Bakan Yardımcısı Emrah Özkan, İl Genel Meclisi Üyesi Aydın Tatar, Artvin Trabzonsporlular Derneği Başkanı Bora Mercan, dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu
Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu
Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu
Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu

YORUMLAR
500
Evlenmeleri için 'Trabzonspor şampiyon olmalı' şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi Evlenmeleri için 'Trabzonspor şampiyon olmalı' şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi Dünya evine girecek damada yumruklar havada uçuştu Dünya evine girecek damada yumruklar havada uçuştu
Kaynak: AA

Trabzonspor, Evlilik, Artvin, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu - Son Dakika


Son Dakika
13:29 Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan "sevgili" sorusuna yanıt: Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı, Buğra kaçmadı
13:23 Atatürk Havalimanı'nda tüm peronlar, hangarlar, binalar yerinde kalacak: Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek
13:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne: Mücadeleniz tarihe altın harflerle yazıldı
12:48 Otomobil sürücüsü çarptığı motosikletliyi öldürdü! Olay yerinden koşarak kaçtı
12:45 Beşiktaş Başkanı Çebi'den tartışma yaratan "vergi" sözleri: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik
12:39 Hintli bilim insanlarından bomba iddia: Hamamböceği sütü, inek sütünden 4 kat daha faydalı
12:36 CHP'nin potansiyel cumhurbaşkanı adayları İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak açıklama: Görevimiz desteği genel seçimlere taşımak
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 14:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement