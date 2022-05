Artvinli çift, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında nikah masasına oturdu

Artvin'de, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan nişanlı çiftin nikahı kıyıldı.

Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, bordo-mavili takımın Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak üzere Artvin Valiliği önündeki alanda etkinlik düzenledi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinliğe katılanlar, halay çekip horon oynayarak takımlarının başarısını kutladı.

Trabzonspor taraftarı olan ve nikahlarını kutlamalarda kıymaya karar veren Tansu (28) ve Ali Tatar (32) çifti, etkinlik sırasında kurulan platforma çıktı.

Kemalpaşa ilçesinde 2015'te tanışan ve 4 yıl önce nişanlanan çift, nikah memuru, şahitler ve Trabzonspor taraftarları önünde birbirlerine "Evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.

Etkinliğe gelinliğiyle gelen Tansu Tatar, gazetecilere, koyu Trabzonspor taraftarı olduğunu, takımlarına olan sevgilerinin eşiyle kendisini birbirlerine daha çok bağladığını söyledi.

Trabzonspor'un sevinciyle sevinip, üzüntüsüyle üzüldüklerini belirten Tatar, "Her defasında birbirimize söz verdik. Ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben de onun mavisi oldum." dedi.

Ali Tatar ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Her defasında bana 'Biz ne zaman evleneceğiz?' diye sorduğunda 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz.' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hemfikir oldu. İkimiz de aynı köylüydük. Defalarca Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy köyünden beraberce Trabzon'a maça gittik. Demek ki her şey bugüneymiş."

Nikah sonunda bordo-mavili formalarını giyen çift, mutluluklarını diğer taraftarlarla paylaştı.

Kutlama etkinliğine, Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Artvin Belediye Bakan Yardımcısı Emrah Özkan, İl Genel Meclisi Üyesi Aydın Tatar, Artvin Trabzonsporlular Derneği Başkanı Bora Mercan, dernek yönetim kurulu üyeleri de katıldı.