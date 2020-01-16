Artvinli esnaftan ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz yemek - Son Dakika

Artvin'de bir lokanta sahibi, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere ücretsiz yemek veriyor.

Merkeze bağlı İnönü Caddesi'nde lokantası bulunan Kubilay Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıllık esnaf olduğunu söyledi.

Lokantasında tavuk döner, çorba ve çeşitli ev yemekleri yaptıklarını ifade eden Ural, toplumsal duyarlılık oluşturmak adına, ihtiyaç sahibi öğrencilere yaklaşık bir aydır ücretsiz döner ve yemek vermeye başladıklarını belirtti.

Ural, hayırseverlerin de kendilerine destek olduğuna işaret ederek, "Duyarlı vatandaşlarımız para bırakıyor. Bizim adımıza da çocuklara yemek yedir, diyorlar. Bunları görmek insanlık adına çok sevindirici. Bu uygulamamızı devam ettirmeye çalışacağız. Parası olmayan öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla gelip burada yemeğini yiyebilir." dedi.

Öğrencilere katkı sağalmak amacıyla böyle bir uygulama yaptıklarını kaydeden Ural, "Bu çocuklar bu ülkenin geleceği, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Artvin, eğitim ve turizmle gelişecek bir kent. Ben de kendi ölçeğimde eğitime böyle bir katkı sunma gayreti içindeyim. Ben de üniversitede öğrenci okuttum. Öğrencinin durumunu anlarım." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Esra Aktaş ise öğrencilerin maddi sıkıntıları göz önüne alınarak hayata geçirilen bu uygulamadan dolayı işletme sahibi Ural'a teşekkür etti.

Öğrencisi Hakan Özdemir de uygulamadan yeni haberdar olduğunu belirterek, "Ayın sonunu zor getiren öğrenci arkadaşlarımız var. Onlara bir nebze katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.