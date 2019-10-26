Artvinli işletmecinin ağaç sevgisi görenleri şaşkına çeviriyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde 26 yıldır işletmecilik yapan Mete Cem Çelik, asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayınca restoranı ağacın içinde kalacak şekilde inşa etti.

Şavşat'ın Kocabey köyünde otel ve restoran işletmeciliği yapan Met Cem Çelik, 26 yıl önce kendisine ait arazide restoran yapmak istedi. Arazisinin ortasında bulunan asırlık armut ağacını kesmeye kıyamayan Çelik, inşaatı yapan ustalarla görüşerek restorana ağacı dahil etti. 20 metre yüksekliğinde 90 santimetre çapında olan ağacın gövdesi restoranın içinde kalırken, dalları ise çatısından yer alıyor.

ASIRLIK ARMUT AĞACININ 26 YILDIR BU ŞEKİLDE KORUYOR

İşletme sahibi Mete Cem Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Restoran yapacağımız arazimizde asırlık bir armut ağacımız vardı. Ağacı kesmeye kıyamadık ve onu öylece koruduk. Restoranı etrafından çevirip çatıdan çıkarttık, doğal haliyle duruyor. Bu duruma müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi bizim de hoşumuza gidiyor. Genelde fotoğraf çekiyorlar, enteresan geliyor. İnanamıyorlar, ağacı koruduğumuz için seviniyorlar. Otantik ve güzel göründüğünü söylüyorlar" dedi.

AĞACI KESİP RESTORAN YAPMAK KOLAY

Restoranı yapan ustalara da teşekkür eden Çelik "Talebimi ustalara anlattığımda bana 'Ağacı kesip restoranı yapmak kolay ama ağacı koruyarak yapmak birazda zor " dediler bizde zor olanı tercih ettik. Bu tamamen Artvinli'ye özgü bir davranış. Kaç restoranda böyle bir şey görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

(İHA)