Artvinli kadınlar atıkları hediyelik eşyaya dönüştürüyor

Artvin'de "atık malzemeleri geri kazanım" kursuna katılan kadınlar, atık malzemeleri süs eşyasına dönüştürüyor.

Yaşları 18 ile 70 arasında değişen 20 kadın, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kursta, yırtık çorap, plastik, cam şişe, tahta parçası, eski gazete parçaları gibi atık malzemelerden süs eşyası yapıyor.

Usta öğretici Gökçen Yalçın ile pazartesi ve salı günleri, haftada 12 saat süren kursta hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yaptıkları vazo, mumluk, biblo, tablo gibi eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

18 yaşındaki üniversite öğrencisi Tuğçe Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursa gelerek değerlendirdiğini söyledi.

Atık malzemelerden yaptığı vazo, kapı süsü, bebek gibi ürünleri satarak okul harçlığını çıkardığını belirten Öztürk, bu kursla hem el becerisini geliştirdiğini hem de kendine güveninin attığını dile getirdi.

Emekli memur Rukiye Güven ise evde oturup sıkılmak yerine sunulan imkanı değerlendirerek bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kağıt, kumaş gibi akla gelebilecek her türlü malzemelerden ürünler elde ettiklerini anlatan Güven, "Evimizdeki kırık bir bardak, tabak bile burada değer kazanıyor. Hem yeni arkadaşlar edindik hem güzel şeyler ortaya çıkıyor hem de bir şeyler yapabilmenin vermiş olduğu zevki yaşıyoruz." dedi.

Ev hanımı Şenay Bolluk, 2 yıldır bu kursa geldiğini kaydederek, kurstan kazandığı parayla Doğu Anadolu turuna gittiğini söyledi.

Bolluk, yaptıklarını satarak mutfak masraflarını ve kendi ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

"İnsanlar evlerinde zaman öldürmektense buraya geliyor"

Usta öğretici Gökçen Yalçın, evdeki gazete, peçete, herhangi bir kütük parçası gibi akla gelebilecek her türlü atıkları değerlendirerek hediyelik ev aksesuarları yaptıklarını belirtti.

Kursa ilginin yoğun olduğuna işaret eden Yalçın, "18 yaşında üniversite öğrencimiz de var, 70 yaşında ninemiz de var. İnsanlar evlerinde zaman öldürmektense buraya geliyor. Çok güzel işler yapıyorlar. Gerektiğinde yaptıkları ürünleri satıyorlar. Kendilerine harçlık yapıyorlar. Ev ihtiyaçlarını karşılıyorlar." diye konuştu.

Yalçın, her türlü malzemeyi değerlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yırtık kadın çoraplarından çiçekler yapıyoruz. Sıradan bir tahta parçasını değişik bir objeye çevirebiliyoruz. Boncuklardan ağaçlar yapıyoruz. Balon ve gazete parçalarından çok güzel vazolar elde edebiliyoruz. Yine gazete parçalarından oyuncak bebekler yapıyoruz, kapı süsleri hatta sehpa bile yapabiliyoruz."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail İnan da İslam dini ve kadim Anadolu kültüründe israfın haram olduğunu ifade ederek, "Anadolu'da hiçbir şey ziyan edilmez. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi bizde karşılığını buldu. Kurslarımızda geri dönüşüm malzemelerimiz kullanılarak değerlendiriliyor." dedi.