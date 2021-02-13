Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor - Son Dakika

Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor

13.02.2021 08:21

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kübra ve Melda Çelenk kardeşler, 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği balıkçılık yapıyor.

Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler 'erkek işi 'söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor.

"BURADAN GEÇEN BAYANLAR BİZİ ALKIŞLADILAR"

20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, "Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz. İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti" dedi.

Abla-kardeş, 20 metrekarelik 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor

"ERKEK İŞİ, KADIN İŞİ DİYE BİR ŞEY YOK"

"Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım" diyen Çelenk, şöyle devam etti: "Akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor."

Abla-kardeş, 20 metrekarelik 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor

"EKMEK KAZANDIĞIN İŞİ YAPACAKSIN"

Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, "2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik. Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz" diye konuştu.

Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor

Arhavi, Çelenk, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor - Son Dakika Ekonomi


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