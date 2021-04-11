(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

11.04.2021 09:40

(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu Artvin'li küçükbaş üreticiler 'Hemşin' ırkından vazgeçmiyor Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması havadan görüntülendi Artvin'de besicilik yapan küçükbaş üreticileri 'Hemşin' ırkından vazgeçmiyor.

(ARTVİN-ÖZEL-DRONE) Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Artvin'li küçükbaş üreticiler 'Hemşin' ırkından vazgeçmiyor

Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması havadan görüntülendi

ARTVİN - Artvin'de besicilik yapan küçükbaş üreticileri 'Hemşin' ırkından vazgeçmiyor. Bölgede bulunan 80 bin adet damızlık koyun ırkının yüzde 90'ı Hemşin koyunundan oluşmakta. Her yıl baharın gelişiyle sayıları artan Hemşin koyunun kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar için, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak ifade edilen koyunların kuzulama dönemi başladı. Annelerini seslerinden tanıyan onlarca kuzu, kapıların açılmasıyla annelerine koştu. O görüntüler ise havadan görüntülendi.

Aylarca karla mücadele edip hayvanlarını bahara çıkartmış olmanın telaşını yaşayan besiciler, şimdilerde zamanlarının büyük bir kısmını sürülerinin kuzulama dönemine harcıyor.

İlde faaliyetlerini sürdüren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kayıtlarına göre il genelinde 80 bin 600 adet damızlık koyun ve keçi bulunmakta. Bu sayının yüzde 90'ı ise 'Hemşin koyunu' ırkından oluşuyor. Bölgenin iklimine uygun yaşayabilen ve et araması anlamında diğer ırklara göre daha lezzetli olan Hemşin koyunu, üreticini ilk tercihi arasında yer alıyor. Coğrafyada üreticiler romanov, merinos, mor karaman gibi farklı koyun ırkları denese de Hemşin ırkından vazgeçmediler.

" Biz Hemşin Irkına Alışmışız"

Geçimini hayvancılıkla sağlayan 73 yaşındaki İlyas Biçer, üç oğluyla birlikte 700 sürüsü bakıyor. 63 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Biçer, sabah namazında kalkarız ve sürünün bakıyor. Her gün aynı işi tekrarlayan Biçer, " her gün sabah erkenden kalkıp koyunların bakımını yaparız, yemlerini veririz. Bu işlem her gün aynı şekilde devam eder. Bahar gelince kuzular doğmaya başlar. Her kuzu annesini, annede kuzusunu tanır. Sesinden tanır, kokusundan tanır. Biz Hemşin ırkına alışmışız, bu bölgeye en uygun ırkı budur" dedi.

"Çiftçi ne kadar üretirse ülkede o kadar rahat nefes alır"

Oğlu Erkan Biçer ise, "geçimimizi ailecek bu işle uğraşarak sağlıyoruz. Devletimizden birazda destek bekliyoruz. Yem fiyatları oldukça pahalı sağ olsun birlikte destek oluyor ama birazda daha destek bekliyoruz. Ülkenin yüzde 25'inin çiftçi oluşturuyor. Çiftti ne kadar üretici olursa, ülkede o kadar rahat nefes alır diye düşünüyorum. Anne koyunlar kuzularını sesinden kokusundan tanır, bulamayanında biz veriyoruz" diye konuştu.

"Üretici bölgede randıman aldığı tek ırk Hemşin koyunu oldu"

16 yıldır Artvin ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Azam Demirci ise,"16 yıldır var olan sorunlarımız hemen hemen hep aynıdır. Nedir bunlar üreticinin yem girdileri artması. Bundan 10 yıl önce 25 lira olan yem çuvalı şimdi 125 lira çıktı. Anaç koyun, keçi desteklerinde ise buna oranlı bir artış olmadı. Ayrıca bir başka önemli sorunumuz ise çoban sorunu. Ne sigortasını istiyoruz, ne destek istiyoruz. Sadece bulduğumuz çoban yasal anlamda bizimle çalışsın. Yaylada çobanımızdan dolayı kaçak durumuna düşüyoruz. Bu bizim için çok incitici bir şey. Yetkilerimiz bunu ortadan kaldırırsa çok mutlu oluruz. 80 bin 600 adet Artvin genelinde anaç koyun ve keçimiz mevcuttur. Hemşin koyunu dışında bölgeye gelen bütün hayvanlar sekteye uğradı. Bölgedeki üretici tek randıman aldığı ırk Hemşin koyunu oldu. Hemşin koyunun etinin aroması çok farklıdır. Ardanuç'ta döner yiyen biri, Türkiye'nin neresinde olursa olsun buradaki yediği dönerin özlemini çeker" diyerek sözlerini tamamladı.

(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
(ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu

Damızlık, Ardanuç, Çiftçi, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi (ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan öncesi satışlar patladı! Kilosu 80 TL'ye kadar alıcı buluyor Ramazan öncesi satışlar patladı! Kilosu 80 TL'ye kadar alıcı buluyor Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Ronald Koeman: Bütün dünyada bu maçı izleyenler penaltı olduğunu gördü Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti İstanbul'da gözü dönmüş sapık, genç kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Türkiye Uzay Ajansı sordu, Bakan Varank espriyi patlattı: Yine yangınlar yine ben Türkiye Uzay Ajansı sordu, Bakan Varank espriyi patlattı: Yine yangınlar yine ben         
09:01
TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler TÜBİTAK, dünyayı vuran kriz sonrası harekete geçiyor! Yerli otoya çip üretecekler         
08:14
Kaza yapan alkollü sürücü, Kaza yapan alkollü sürücü, "Şoför ben değildim" dedi, yalanını polis ortaya çıkardı         
03:23
Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı Üstünde yalnızca boxerı ile evden kaçan genç ortalığı birbirine kattı         
00:33
11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı 11 yıldır kayıp olan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
22:40
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı Akılalmaz vahşet! Babaannesini kucaklayıp balkondan attı         
17:27
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti Oyuncu Ceren Hindistan, takipçisinin mesajını ifşa ederek dalga geçti         
13:27
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da Denizli'ye gelin olarak getirdi         
09:58
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! Pınar Gültekin davasında yeni gelişme! "İlişki" iddiası HSK'yı harekete geçirdi, savcı istifa etti         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 10:06:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (ARTVİN-ÖZEL-DRONE)Artvin'de kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei