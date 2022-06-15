Artvinli Mehmet Akdeniz'in cenazesi sağlığında hazırlattığı mezar yerine defnedildi - Son Dakika
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Artvinli Mehmet Akdeniz'in cenazesi sağlığında hazırlattığı mezar yerine defnedildi

15.06.2022 17:31
Artvinli Mehmet Akdeniz'in cenazesi sağlığında hazırlattığı mezar yerine defnedildi

Artvin'de 2 yıl önce çocuklarına mezar yerini hazırlatan Mehmet Akdeniz, vefat etti.

Artvin'de 2 yıl önce çocuklarına mezar yerini hazırlatan Mehmet Akdeniz, vefat etti.

89 yaşındaki Akdeniz, önceki gün rahatsızlanarak Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdeniz'in cenazesi, doğduğu Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy köyüne getirildi.

9 çocuk ve 34 torun sahibi Akdeniz için köy camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.

Mehmet Akdeniz'in cenazesi, 2 yıl önce isteği üzerine çocuklarınca açılan, 27 yıl önce vefat eden eşi Esma Akdeniz'in mezarının yanına defnedildi.

Gürsel Akdeniz, babasının ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz 9 kardeşiz. Babamız yaklaşık 2 yıl önce bizlere ölmeden kendi mezarını hazırlamamızı vasiyet etmişti. 5 erkek kardeş olarak bir araya geldik ve 2020 yılının Eylül ayında mezarını vefat eden annemizin yanında hazır hale getirdik. Bir süredir rahatsız olan babamız önceki akşam evde rahatsızlandı. Tedavisi için Artvin Devlet Hastanesine kaldırdık. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen maalesef babamızı kaybettik. Babamızın cenazesini köyümüze getirerek, daha önceden hazırladığımız mezara defnettik. Acımız çok büyük. Babamıza Rabbimden rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvinli Mehmet Akdeniz'in cenazesi sağlığında hazırlattığı mezar yerine defnedildi - Son Dakika

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