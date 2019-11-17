Artvinli öğrenciler Siirt'te akranlarıyla buluştu

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Artvin'den Siirt'e 40 öğrenci geldi.

Öğretmenleri nezaretinde şehre gelen öğrenciler, Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu'nu ziyaret etti,

Proje görevlisi Enes Aydınel, Siirt'e gelen öğrencilerin şehri tanıma ve buradaki yaşıtlarıyla tanışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Projenin bölgeler arasında köprü olduğunu belirten Aydınel, "Çok güzel bir gönül köprüsü oluştu. Artvin'den 7'si görevli 40 öğrenci Siirt'i gezdi, akranlarıyla bir araya geldi. Gönüllere hitap etmek için geldiğimiz Siirt'ten mutlu ayrılıyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Öğrencilerden Yaren Ataman da ilk kez geldiği Siirt'i çok sevdiğini belirterek, "Siirt dışarıdan göründüğü gibi değil. Burada gördüğüm sıcaklığı oradaki arkadaşlarıma anlatacağım. Aslında ülkemizin her yeri güzeldir. Bu tür projelerin artarak devam etmesini bekliyorum." dedi.

Ramazan Çelikdemir de proje sayesinde yeni insanlarla tanışıp kaynaşma fırsatı bulduklarını belirtti.

Tillo ilçesi, Veysel Karani beldesindeki türbeyi ziyaret ettiklerini dile getiren Çelikdemir, "Siirt çok güzel bir şehir. Proje çocukların kaynaşmasını sağlıyor. Dönünce arkadaşlarıma Siirt'in güzelliklerini ve tarihi zenginliğini anlatacağım." diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra Siirt Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret ederek, kabirlere gül bıraktı.