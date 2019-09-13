Son Dakika Haberleri: Artvinli "şampiyon" boğalar Muğla yolcusu
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Artvinli "şampiyon" boğalar Muğla yolcusu

1 saat önce

Artvin'in "şampiyon" boğaları "Ege ve Karadeniz Boğa Güreşleri Şampiyonası" için Muğla'ya gönderildi.

Artvinli

Artvin'in "şampiyon" boğaları "Ege ve Karadeniz Boğa Güreşleri Şampiyonası" için Muğla'ya gönderildi.


Artvin'de Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali başta olmak üzere yıl içindeki değişik festivallerde şampiyon olan 6 boğa Muğla Bayır Arena'da 29 Eylül'de yapılacak boğa güreşlerine katılacak.

Sahipleri ve taraftarlarının oluşturduğu konvoyla kamyonetlerle şehir turu atan boğalar, Çayağzı Mahallesi'ne getirilip burada kasası özel bölmelerle hazırlanan tıra yüklenerek Muğla'ya uğurlandı.

Yaklaşık 35 saatlik bir yolculuğun ardından Muğla'ya ulaşması beklenen boğalar, çevreye uyum sağlamaları için 20 gün kampa alınarak güreşlere hazırlanacak.

Boğa sahiplerinden Tayyar Güneri, üçüncü defa güreşler için Muğla'ya boğa götürdüğünü ifade ederek, "Muğla alışkın olduğumuz bir ortam. Artvin'de Kafkasör'deki Boğa Güreşleri Festivali başta olmak üzere birçok festivalde şampiyonluğu bulunan 'Noyan' isimli boğamla oradaki festivalde yer alacağız." dedi.


15 yıldır boğa beslediğini kaydeden Güneri, bu geleneğin temelinde boğaların barıştırılması olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu aslında boğa güreşi değil, barışıdır. Yaylada otlamak için bir ayaya gelen boğalar en yakın düzlükte toplanıp, birbiriyle güreşerek yenen ve yenilen belli olur. Sonra da barış içinde otlarlar. Aksi halde dağdan bayırdan güreşerek birbirlerini taştan kayadan atabilirler."

Boğa sahiplerinden Hafız Güven de Muğla'da düzenlenecek şampiyonaya Artvin'den 6 boğayla katıldıklarını kaydetti.

Güven, "Artvin'de festivallerde derece yapmış, şampiyon boğalarımızı Muğla'ya göndermek için toplandık. Boğalarımızın orada derece yapıp geri gelmelerini diliyoruz. Artvin'in en iyi şampiyon boğalarını Ege'ye gönderiyoruz. Orada da Ege'nin en iyi boğalarıyla güreşeceklerini biliyoruz. Biz de ona göre boğalarımızı hazırladık. İnşallah dostlukların ön planda olduğu güreşler izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Artvin, Muğla, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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