Son Dakika Haberleri: Artvinliler; Kadın Kollarını Oluşturdu

Artvinliler; Kadın Kollarını Oluşturdu

25 dakika önce

Kocaeli'nin en aktif derneklerinden biri konumunda bulunan Kocaeli Artvinliler Kültür ve Yaşatma Derneği; yeni kadın kolları yönetimini oluşturdu.

Artvinliler; Kadın Kollarını Oluşturdu, System.String[]

Kadın Kollarından SorumluBaşkanlığına AytaçÇelik, Kadın Kolları Başkanlığına ise Bilgin Temurgetirildi. Artvinliler Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Musa Özcan başkanlığında bir araya gelen Artvinli kadınlar; birlik ve bareberlik mesajı verdiler. Aynı zamanda görev dağılımı da yaptılar.

Yapılan değerlendirme ve görevlendirme toplantısında;Başkan Yardımcılığına Leyla Şenol; 2. Başkan Yardımcılığına Zehra Demir, Genel Sekreterliğe Lütfiye Gür, Sekreter Yardımcılığına Perihan Dede, Basın Sorumluluğuna Şükran Erva Özçelik, Eğitim ve öğretim Komisyonu Başkanlığına Ayşegül Başaran getirilirken; gençlik kolları başkanlına ise Perihan Dede getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:55 Kaynak: Bültenler

Musa Özcan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seda Akgül, Kendisini Güzel Bulmayan Bahar Candan'la Birbirine Girdi Market Çalışanının Uyanıklığı Hırsızı Yakalattı

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:20:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvinliler; Kadın Kollarını Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]