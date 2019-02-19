Artvinliler; Kadın Kollarını Oluşturdu

Kadın Kollarından SorumluBaşkanlığına AytaçÇelik, Kadın Kolları Başkanlığına ise Bilgin Temurgetirildi. Artvinliler Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Musa Özcan başkanlığında bir araya gelen Artvinli kadınlar; birlik ve bareberlik mesajı verdiler. Aynı zamanda görev dağılımı da yaptılar.

Yapılan değerlendirme ve görevlendirme toplantısında;Başkan Yardımcılığına Leyla Şenol; 2. Başkan Yardımcılığına Zehra Demir, Genel Sekreterliğe Lütfiye Gür, Sekreter Yardımcılığına Perihan Dede, Basın Sorumluluğuna Şükran Erva Özçelik, Eğitim ve öğretim Komisyonu Başkanlığına Ayşegül Başaran getirilirken; gençlik kolları başkanlına ise Perihan Dede getirildi.