Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi - Son Dakika

ARTVİN'de, tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarının, Bursa'dan gelen kişinin verdiği 'döner partisi' ile bir anda 20'ye yükselmesi, bölge halkını tedirgin etti. Artvinliler, kente dışarıdan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin'de, yeni vakalar görülmeye başlandı. İldeki vaka sayısı, birkaç günde 20'ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk, kentteki 20 vakanın 15'inin Bursa'dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin komşularıyla birlikte 'döner partisi' yaptığını açıkladı ve ilave tedbirler alınacağını duyurdu. Kentte yeniden artan vakalar, bölge halkını da endişelendirdi. Artvinliler, kente dışarıdan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını talep etti.
Koronavirüsten korunmanın bu süreçte çok önemli olduğunu belirten Serkant Pehlivan ise "Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Herkes maskesini taksın. Toplu taşımalarda dikkatli davranalım. Virüsten korunmamız pandemi sürecinde çok önemli. Vatandaşlar daha dikkatli olmalı" diye konuştu.