Artvinspor Kulübünden Gençlik ve Spor Müdürü Demirkıran'a ziyaret - Son Dakika

Artvin spor Kulübü Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'ı ziyaret etti.

Kulüp Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Özlem Sarayoğlu, Göksel Sönmez ve Cihat Uzun, ziyarette, görevine yeni atanan Demirkıran'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirkıran, ilde sporun gelişmesine gayret gösterdiklerini belirterek, sporu toplumun geneline yaymak istediklerini söyledi.

Artvin'in adını taşıyan Artvinspor'u çok önemsediklerini belirten Demirkıran, şöyle devam etti:

"İl Müdürlüğü olarak sporun her branşını destekliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yeşil sahalarla buluşmaları, sporla iştigal etmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda amatör spor kulüplerimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. İlimizdeki bütün spor kulüplerimizin destekleriyle pandemi sonrası yapılmasını planladığımız faaliyetleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz."

Demirkıran, ev hanımlarını sporla buluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki günlerde ev hanımlarını ve bayan kardeşlerimizi sporla buluşturmak amacıyla bir çalışma içerisinde olacağız. Bu konuda çeşitli projelerimiz var." dedi.

Artvinspor Kulübünün iki yöneticisinin kadın olmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Demirkıran, "Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve bir aile ortamı olur. Futbolun içerisinde kadın yöneticilerin olmasını önemsiyor ve destekliyoruz. Kadınların futbol dünyasında çoğalmasıyla tribünlerde küfürlerin son bulacağına inanıyoruz. Kadınların tüm spor dallarında boy göstermesini istiyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, ziyaret sonunda Demirkıran'a adının yazılı olduğu forma ve atkı hediye etti.