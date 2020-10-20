"Artweeks@Akaretler" dördüncü kez sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonu ile düzenlenen Artweeks@Akaretler, kapılarını dördüncü kez sanatseverlere açacak.

Akaretler Sıraevler'de yaklaşık iki hafta sürecek olan etkinlikte tüm sergiler ve söyleşiler sanatseverlere açık ve ücretsiz olacak.

Sanatseverlerin heyecanla beklediği bu yılki buluşmaya "İyilik İçin Sanat Derneği" de geliştirdiği "Pasajda Bir Yıl", "Anadolu'dan İzlenimler" ve "Atölye Cer" projelerinde yer alan sanatçılarının birbirinden değerli eserleriyle katılıyor.

Üç projede yer alan sanatçılar, eserlerini Artweeks@Akaretler'de 55 numarada sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sergi, 28 Ekim ile 8 Kasım arasında görülebilecek.