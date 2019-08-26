Son Dakika Haberleri: “Artweeks@Akaretler” Eylül ayında üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor
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“Artweeks@Akaretler” Eylül ayında üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor

29 dakika önce

Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturmayı hedefleyen Artweeks@Akaretler, 3 Eylül Salı günü başlıyor.

“Artweeks@Akaretler” Eylül ayında üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor, System.String[]

Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturmayı hedefleyen Artweeks@Akaretler, 3 Eylül Salı günü başlıyor.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 
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