“Artweeks@Akaretler” Eylül ayında üçüncü kez sanatseverlerle buluşuyor
29 dakika önce
Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturmayı hedefleyen Artweeks@Akaretler, 3 Eylül Salı günü başlıyor.
Sergiler, sanatçılarla söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturmayı hedefleyen Artweeks@Akaretler, 3 Eylül Salı günü başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05
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