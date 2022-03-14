Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu 30 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
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Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu 30 Mart'ta başlayacak

14.03.2022 19:48
Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu 30 Mart'ta başlayacak

Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu, 30 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu, 30 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Akaretler Sıraevler'de gerçekleştirilen, Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş'un organizasyonunu üstlendiği çağdaş sanat etkinliği Artweeks, bu edisyonunda da izleyicilere farklı disiplinlerden pek çok eser sunacak.

Çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretlerin 6. edisyonu, 10 Nisan'a kadar Akaretler Sıraevler 11,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak görülebilecek.

Etkinliğe katılan galeriler arasında, .artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut yer alıyor.

Difo Art'ın da özel bir fotoğraf sergisi düzenleyeceği ve Carny.io'nun NFT sergisinin yer alacağı etkinlik kapsamında, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili'nin koleksiyonları sergilenecek.

Sanat alanında fuar dışı bir yaklaşım ile organize edilen Artweeks@Akaretler, geçen yıl 5. edisyonununda 12 günde 100'den fazla sanatçıyı, 15 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 1 koleksiyoner seçkisini 55 bin ziyaretçi ile buluşturdu.

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İstanbul, 30 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artweeks@Akaretler'in 6. edisyonu 30 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


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