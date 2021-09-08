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Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu

08.09.2021 17:30
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu, System.String[]

Sanatseveleri, tanınmıs¸ yerli ve yabancı sanatc¸ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı.

Sanatseveleri, tanınmıs¸ yerli ve yabancı sanatc¸ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı. Koleksiyonerlerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin 5'inci Edisyonu 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

UBS ana sponsorlugˆunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmus¸ organizasyonuyla du¨zenlenen Artweeks@Akaretler, bugu¨n kapılarını ac¸tı. Farklı disiplinlerden sanatc¸ıları ve eserlerini merkezi bir lokasyonda sanatseverlerle bir araya getiren etkinlik, Akaretler Sıraevler'in F2 Anim House, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında u¨cretsiz gerc¸ekles¸iyor. Merku¨r Galeri Kurucusu ve Artweeks@Akaretler'in Organizato¨ru¨ Sabiha Kurtulmus¸, bu etkinligˆin 6 ayda bir yapıldıgˆını belirterek Bes¸iktas¸ Akaretler'de sıra boyunca go¨ru¨nen tarihi sıraevlerle galerilerin art arda izlenebilecegˆini so¨yledi. Kurtulmus¸, "19 Eylu¨l'e kadar saat 11.00-20.00 arasında herkes burayı ziyaret edebilir" diye konus¸tu.

"C¸IKIS¸ NOKTAM, KADINLIK DUYGUM"

Organizasyona 'Benim Kırmızı C¸izgim' adlı sergisiyle katılan Sanatc¸ı S¸erife Bilgili Ercantu¨rk, bu yılın kendisi ic¸in c¸ok duygusal gec¸tigˆini ve kadınlık duygusunun c¸ok fazla agˆır bastıgˆını belirtti. Yaklas¸ık 6-7 aylık c¸alıs¸ma sonucunda sergideki eserlerin ortaya c¸ıktıgˆını ifade eden Ercantu¨rk, "Benim 9 parc¸a eserim var. Duygularım eserlerime yansıdı. Bir kere ben kadınım, anneyim, is¸ kadınıyım. C¸ok farklı s¸apkalarım var. Annelik duygularımı c¸ok fazla yogˆun yas¸adıgˆım do¨nemdeyim. Bu serginin c¸ıkıs¸ noktası da kadınlık duygum" ac¸ıklamasını yaptı.

"ASILI BURKAYI GO¨REN HERKES C¸OK S¸AS¸IRDI"

S¸erife Bilgili Ercantu¨rk s¸u s¸ekilde konus¸tu:

"Eserlerimi olus¸tururken hissettiklerim, bu¨tu¨n du¨nya genelinde kadının her gec¸en gu¨n c¸ok daha farklı konumlara geldigˆi, c¸ok daha iyi konumlara gelmesi gerekirken c¸ok fazla geri getirildigˆini, elinden birc¸ok haklarının alındıgˆıdır. Sırf kadın oldugˆu ic¸in insani haklarının bile ellerinden alındıgˆını go¨ru¨yoruz. Bu c¸ok u¨zu¨cu¨, korkunc¸ bir duygu. O¨zellikle son do¨nemde Afgan kadınına yapılan zulu¨m ve onların elinden alınan haklarını inceledigˆimde dedim ki evet bu sergide kadını vurgulamalıyız."

Tavana asılı burkayı go¨ren herkesin c¸ok s¸as¸ırdıgˆını vurgulayan Ercantu¨rk, tam da bu hissi yas¸atmayı amac¸ladıklarını, burkanın tavana asılmasıyla ise kadına verilen degˆer ve haklarının elinden alındıgˆının go¨stermeye c¸alıs¸tıklarını so¨yledi.

HU¨RRI·YETLERI·N CI·NSI·YETE DAYALI OLDUGˆU BI·R DO¨NEM

Bu sergide kadın olmanın hem olumlu hem de olumsuz yo¨nlerini go¨stermek istediklerini belirten Ku¨rato¨r Begu¨m Gu¨ney de "C¸ok yakın bir tarihin zorlugˆun altını c¸izmek istedik. 'Hu¨rriyetlerin cinsiyete dayalı oldugˆu bir do¨nem', bu tanımlama sergiyi c¸ok iyi s¸ekilde o¨zetliyor. 1920'lerden beri Afgan kadını bu zulmu¨n ic¸inde. Du¨nyanın onların yanında oldugˆunu bilmek istediklerinin altı c¸iziliyor o¨zellikle. Biz de birlik mesajı vermek ic¸in onların sosyal medya u¨zerinde olus¸turdukları Benim Kırmızı C¸izgim adlı kampanyayı sergimizin adı olarak belirledik. Bu s¸ekilde onlara destek vermek istedik" s¸eklinde konus¸tu.

Artweeks@Akaretler'de; A11'de Zilberman Gallery, A19'da AICA Tu¨rkiye Bas¸kanı Sinan Eren Erk ku¨rato¨rlu¨gˆu¨nde Yildiz Holding C¸agˆdas¸ Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit, A25-27'de Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, A35'de Vision Art Platform, A37-39'da Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, A55'de S¸erife Ercantu¨rk Bilgili, I·dil I·lkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project yer alıyor.


Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu
Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu

Bireysel Emeklilik, Afgan, Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Artweeks@Akaretler sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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