Üye Girişi
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika

ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

08.09.2021 17:42

Sanatseveleri, tanınmıs? yerli ve yabancı sanatc'ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı.

Sanatseveleri, tanınmıs? yerli ve yabancı sanatc'ıların çağdaş sanat eserleriyle buluşturan Artweeks@Akaretler kapılarını açtı. Koleksiyonerlerin de yoğun ilgi gösterdiği serginin 5'inci Edisyonu 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

UBS ana sponsorlug'unda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmus? organizasyonuyla du'zenlenen Artweeks@Akaretler, bugu'n kapılarını ac'tı. Farklı disiplinlerden sanatc'ıları ve eserlerini merkezi bir lokasyonda sanatseverlerle bir araya getiren etkinlik, Akaretler Sıraevler'in F2 Anim House, A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında u'cretsiz gerc'ekles'iyor. Merku'r Galeri Kurucusu ve Artweeks@Akaretler'in Organizato'ru? Sabiha Kurtulmus?, bu etkinlig'in 6 ayda bir yapıldıg'ını belirterek Bes'iktas? Akaretler'de sıra boyunca go'ru'nen tarihi sıraevlerle galerilerin art arda izlenebileceg'ini so'yledi. Kurtulmus?, '19 Eylu'l'e kadar saat 11.00-20.00 arasında herkes burayı ziyaret edebilir' diye konus'tu.

'C'IKIS' NOKTAM, KADINLIK DUYGUM?

Organizasyona 'Benim Kırmızı C'izgim' adlı sergisiyle katılan Sanatc'ı S'erife Bilgili Ercantu'rk, bu yılın kendisi ic'in c'ok duygusal gec'tig'ini ve kadınlık duygusunun c'ok fazla ag'ır bastıg'ını belirtti. Yaklas'ık 6-7 aylık c'alıs'ma sonucunda sergideki eserlerin ortaya c'ıktıg'ını ifade eden Ercantu'rk, 'Benim 9 parc'a eserim var. Duygularım eserlerime yansıdı. Bir kere ben kadınım, anneyim, is' kadınıyım. C'ok farklı s'apkalarım var. Annelik duygularımı c'ok fazla yog'un yas'adıg'ım do'nemdeyim. Bu serginin c'ıkıs? noktası da kadınlık duygum? ac'ıklamasını yaptı.

'ASILI BURKAYI GO'REN HERKES C'OK S'AS'IRDI'

S'erife Bilgili Ercantu'rk s'u s'ekilde konus'tu:

'Eserlerimi olus'tururken hissettiklerim, bu'tu'n du'nya genelinde kadının her gec'en gu'n c'ok daha farklı konumlara geldig'i, c'ok daha iyi konumlara gelmesi gerekirken c'ok fazla geri getirildig'ini, elinden birc'ok haklarının alındıg'ıdır. Sırf kadın oldug'u ic'in insani haklarının bile ellerinden alındıg'ını go'ru'yoruz. Bu c'ok u'zu'cu', korkunc' bir duygu. O'zellikle son do'nemde Afgan kadınına yapılan zulu'm ve onların elinden alınan haklarını inceledig'imde dedim ki evet bu sergide kadını vurgulamalıyız.?

Tavana asılı burkayı go'ren herkesin c'ok s'as'ırdıg'ını vurgulayan Ercantu'rk, tam da bu hissi yas'atmayı amac'ladıklarını, burkanın tavana asılmasıyla ise kadına verilen deg'er ve haklarının elinden alındıg'ının go'stermeye c'alıs'tıklarını so'yledi.

HU'RRI'YETLERI'N CI'NSI'YETE DAYALI OLDUG'U BI'R DO'NEM

Bu sergide kadın olmanın hem olumlu hem de olumsuz yo'nlerini go'stermek istediklerini belirten Ku'rato'r Begu'm Gu'ney de 'C'ok yakın bir tarihin zorlug'un altını c'izmek istedik. 'Hu'rriyetlerin cinsiyete dayalı oldug'u bir do'nem', bu tanımlama sergiyi c'ok iyi s'ekilde o'zetliyor. 1920'lerden beri Afgan kadını bu zulmu'n ic'inde. Du'nyanın onların yanında oldug'unu bilmek istediklerinin altı c'iziliyor o'zellikle. Biz de birlik mesajı vermek ic'in onların sosyal medya u'zerinde olus'turdukları Benim Kırmızı C'izgim adlı kampanyayı sergimizin adı olarak belirledik. Bu s'ekilde onlara destek vermek istedik' s'eklinde konus'tu.

Artweeks@Akaretler'de; A11'de Zilberman Gallery, A19'da AICA Tu'rkiye Bas'kanı Sinan Eren Erk ku'rato'rlu'g'u'nde Yildiz Holding C'ag'das? Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit, A25-27'de Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, A35'de Vision Art Platform, A37-39'da Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, A55'de S'erife Ercantu'rk Bilgili, I'dil I'lkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project yer alıyor.

ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU
ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Bireysel Emeklilik, Afgan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler 18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi 18:26 Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı 18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim 17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor         
19:11
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı         
18:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması         
18:09
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı         
16:27
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 19:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: ARTWEEKS@AKARETLER SANATSEVERLERLE BULUŞTU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement