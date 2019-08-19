"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "Artweeks@Akaretler", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak.
Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler'de 3 hafta boyunca ağırlayacak etkinlik, 3 Eylül
'de başlayacak.
Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan "Artweeks@Akaretler", UBS'in destekleriyle gerçekleştirilecek.
"Artweeks@Akaretler", yeni eklenen binalarla etkinlik alanını büyütürken, içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişletecek.
Program kapsamında yapılacak tüm sergi ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.