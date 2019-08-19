Son Dakika Haberleri: "Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak
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"Artweeks@Akaretler" üçüncü kez sanatseverleri ağırlayacak

1 saat önce

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "Artweeks@Akaretler", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen "Artweeks@Akaretler", kapılarını üçüncü kez sanatseverlere açacak.
Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini Akaretler Sıraevler'de 3 hafta boyunca ağırlayacak etkinlik, 3 Eylül'de başlayacak.
Sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmalarından oluşan bir programla sanat galerilerini, koleksiyoncuları ve sanatçıları buluşturan "Artweeks@Akaretler", UBS'in destekleriyle gerçekleştirilecek.
"Artweeks@Akaretler", yeni eklenen binalarla etkinlik alanını büyütürken, içeriği de önde gelen yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı sergilerle genişletecek.
Program kapsamında yapılacak tüm sergi ve söyleşiler sanatseverlere açık ve giriş ücretsiz olacak.
Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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