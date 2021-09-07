Artweeks@Akaretler yarın başlıyor - Son Dakika

Sanatseverlerle koleksiyonerleri, tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler'in 5. edisyonu yarın başlayacak.

UBS ana sponsorluğunda, Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, Akaretler Sıraevler'in A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarında ücretsiz gerçekleşecek.

Tarihi, otantik ve kendine has dokusuyla Akaretler Sıraevler'in ruhunu her daim yansıtan Artweeks, şimdi ise 19 Eylül'e kadar çağdaş sanatın eşsiz çeşitliliğini sanatseverlere sunacak.

Zilberman Gallery, Sanatorium, Mine Sanat, Empire Project, Martch Art Project, artSumer, X-ist, Vision Art Platform, Pi Artworks, Merkur, Pilevneli, Ferda Art Platform, Mixer, F2 Anim House - Galeri Nev Istanbul, Şerife Ercantürk Bilgili, İdil İlkin, Sanatatak, Krank Art Gallery ve BB Project'in eserleriyle katılacağı etkinlikte ayrıca Sinan Eren Erk küratörlüğünde Yıldız Holding Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan bir kesit de sunulacak.