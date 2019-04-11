Arü'de "Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni" Gerçekleştirildi

Ardahan Üniversitesi'nde "Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni" düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi'nde "Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Töreni" düzenlendi.



Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, İl Müftüsü Ramazan Pehlivan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit, daire başkanları, yüksekokul müdürleri, idari personel, akademisyenler ve aileleri katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması Rektör Biber, tarafından yapıldı. Rektör Biber, davete icabetlerinden dolayı misafirlere teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:



"Kuruluşundan bu yana Üniversitemizde ilk kez akademik yükselme ve bilimsel teşvik ödülleri programı düzenliyoruz. Bu programı düzenlemekten dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Değerli akademisyenlerimiz, çalışma arkadaşlarımız hak ederek, alın teri dökerek yeni bir unvan kazanmışlardır. Kendilerini yürekten kutluyorum. Ayrıca Üniversitemizin bilimsel ve akademik alanda gelişmesine katkı sağlayan ve bu manada bilimsel teşvik ödüllerine layık görülen çok kıymetli öğretim elemanlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Şunu belirtmeliyim ki 10 yılı geride bırakan Ardahan Üniversitesi, önümüzdeki dönemde birçok yeniliğe ve bölgesel istihdama katkı sağlayacak projelere imza atacaktır" dedi.



Rektör Biber, üniversitenin fiziki yapısı, akademik ve teknik kadrosu ile gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesi planlanan projeleri içeren bir sunum yaparak konuşmasını sona erdirdi. Program, Ardahan Üniversitesinde yeni unvan alan akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile devam etti.



Rektör Biber, üniversite personeli ve il protokolü üyeleri tarafından akademik unvanları değişen öğretim elemanlarına cübbeleri giydirilerek, belgeleri takdim edildi. Ardından Bilimsel Teşvik Ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.



Program sonrası Rektör Biber, törene katılan akademisyenler onuruna, Yenisey Konukevinde akşam yemeği verdi. - ARDAHAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

DSP'li Meclis Üyeleri AK Parti'ye Geçti

Son Dakika! Fransa'nın Skandal Ermeni Soykırımı Kararına Beştepe'den Tepki: Hadsizlik Örneğidir

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı