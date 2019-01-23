Arü'de Veda Yemeği Düzenlendi
1 saat önce
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun emekli olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.
Ardahan
Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun emekli olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.
ARÜ Yenisey Konukevinde geçen cuma günü düzenlenen veda yemeğine; Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan
, Genel Sekreter
Hadi Gergit ile Üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.
Yemekte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan, akademisyen olarak üniversiteye verdiği emeklerden dolayı Mustafa Karabıyıkoğlu'na teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu dolu bir emeklilik hayatı geçirmesi temennisinde bulundu.
Konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Aydoğan, Mustafa Karabıyıkoğlu'na plaket takdiminde bulundu. Veda yemeği, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerince hazırlanan ve Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun resmedildiği bir tablo ile diğer hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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