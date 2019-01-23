Son Dakika Haberleri: Arü'de Veda Yemeği Düzenlendi

Arü'de Veda Yemeği Düzenlendi

1 saat önce

Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun emekli olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

Arü'de Veda Yemeği Düzenlendi, System.String[]
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun emekli olması münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.

ARÜ Yenisey Konukevinde geçen cuma günü düzenlenen veda yemeğine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Genel Sekreter Hadi Gergit ile Üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı.

Yemekte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydoğan, akademisyen olarak üniversiteye verdiği emeklerden dolayı Mustafa Karabıyıkoğlu'na teşekkür ederek, sağlıklı ve huzurlu dolu bir emeklilik hayatı geçirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı Aydoğan, Mustafa Karabıyıkoğlu'na plaket takdiminde bulundu. Veda yemeği, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerince hazırlanan ve Doç. Dr. Mustafa Karabıyıkoğlu'nun resmedildiği bir tablo ile diğer hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

Rektör, Güncel
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