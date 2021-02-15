ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor

15.02.2021 23:40
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Ardahan Üniversitesi kan kaybetmeye devam ediyor.

Ardahan Üniversitesi kan kaybetmeye devam ediyor. Son 4 yıl içerisinde üniversiteden ayrılan akademisyenler nedeniyle yaşanan beyin göçü bir türlü önlenemiyor.

2008 yılında kurulan Ardahan Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Doğu'ya açılan bilim kapısı olma vizyonu ile kurulmasına rağmen bugüne kadar yaşadığı sorunlar nedeniyle bu hedefinden uzaklaştı.

Bölgesel kalkınmada bulunduğu coğrafyanın ufku olmayı misyon edinen üniversitenin yaşadığı beyin göçü Ardahan halkının da umutlarını boşa çıkardı. Prof. Dr. Mehmet Biber'in ikinci kez Rektör olarak atandığı Ardahan Üniversitesinde son dönemlerde yurt dışı kadrosundan 7 profesör, 18 yardımcı doçent, 8 doçent ve 6 profesör üniversiteden ayrıldı. Yönetimsel sorunlar yaşayan üniversitede aynı dönemde 9 idari kadroda yer alan personelinde ayrılması üniversitede endişeyle karşılanıyor. Rektör Prof. Dr. Biber'in kendi döneminde göreve getirdiği bir rektör yardımcısı ve genel sekreterin de görevlerinden ayrılması yaşanan beyin göçünü ve yönetimsel sorunu açıkça ortaya koyuyor.

Göreve getirilen akademisyenlerin kısa sürede üniversiteden ayrılma kararı alması Ardahanlıları da olumsuz yönde etkiliyor. Üniversitenin şehir merkezine uzakta kurulması kent ekonomisinde de beklenen katkıyı sağlamadı.

Ardahan için büyük umutlar beslenen Ardahan üniversitesinde yaşanan olumsuzlukların ümitlerini kırdığını dile getiren vatandaşlar, "Ardahan Üniversitesi bölgemizden yaşanan göç için bir umut olarak görülmesine rağmen kendi bünyesindeki beyin göçü ile hepimizi şaşırtıyor.

Ardahan Üniversitesi'nin vizyonu evrensel düzeyde bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi paylaşmak ve işbirliği yapmak; bulunduğu coğrafyanın ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik yönden kalkınması ve ilerlemesi için öncülük etmek ve bu amaçlar doğrultusunda bilimsel faaliyetler yapmaktır. Maalesef bugün bu hedef ve vizyondan çok uzakta kalmıştır" dediler. - ARDAHAN

ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor
ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor

Uzak Doğu, Kafkasya, Ardahan, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ARÜ kan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika


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