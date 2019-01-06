Son Dakika Haberleri: Arü'lü Öğrenciler Çıldır'ı Ziyaret Etti

Arü'lü Öğrenciler Çıldır'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çıldır Kaymakamlığı'na ziyarette bulundu.

Arü'lü Öğrenciler Çıldır'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çıldır Kaymakamlığı'na ziyarette bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ile görüşen öğrenciler, Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Çıldır İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldiler.

ARÜ'lü öğrenciler "ağaç yaşken eğilir" düşüncesiyle İlkokul öğrencilerine temizliğin ve yardımlaşmanın önemi anlatılıp, temizlik ve yardımlaşma bilincinin küçük yaşlarda başladığını göstermek için, beraberce temizlik yapıp karşılıklı hediyeler verildi. Yapılan ziyaret sonucu mutluluğu gözlerinden okunan ilkokul öğrencileri, temiz bir çevre için neler yapılabileceğini ve yardımlaşmanın vermiş olduğu hazzın önemine varıp, abilerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:35 Kaynak: İHA

Siyaset, Çıldır, Güncel
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