Arü'lü Öğrenciler Çıldır'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çıldır Kaymakamlığı'na ziyarette bulundu.
Ardahan
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çıldır
Kaymakamlığı'na ziyarette bulundu.
Gerçekleşen ziyarette Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu
ile görüşen öğrenciler, Kaymakamlık
ziyaretinin ardından İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkilileri ile birlikte Çıldır İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldiler.
ARÜ'lü öğrenciler "ağaç yaşken eğilir" düşüncesiyle İlkokul öğrencilerine temizliğin ve yardımlaşmanın önemi anlatılıp, temizlik ve yardımlaşma bilincinin küçük yaşlarda başladığını göstermek için, beraberce temizlik yapıp karşılıklı hediyeler verildi. Yapılan ziyaret sonucu mutluluğu gözlerinden okunan ilkokul öğrencileri, temiz bir çevre için neler yapılabileceğini ve yardımlaşmanın vermiş olduğu hazzın önemine varıp, abilerine teşekkür ettiler. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
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