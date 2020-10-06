Arval, 2025'e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı - Son Dakika

Arval, 2025'e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı

Arval, temel iş modelini, tam kapsamlı araç kiralama modelinden, sürdürülebilir mobilite çözümlerine doğru değiştirdiğini duyurdu.

Arval, 2025'e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı, System.String[]

Arval, temel iş modelini, tam kapsamlı araç kiralama modelinden, sürdürülebilir mobilite çözümlerine doğru değiştirdiğini duyurdu.

Şirket tarafından, Arval Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Alain Van Groenendael'in katılımıyla online olarak düzenlenen uluslararası basın toplantısında şirketin "Arval Beyond" ismini verdiği yeni stratejisi açıklandı.

Groenendael, toplantıda yaptığı konuşmada, Arval Beyond Stratejisi'nin yeni bakış açılarını ortaya koyduğunu ve beş yıllık bir planı içerdiğini söyledi.

Plandaki hedeflere değinen Groenendael, şunları kaydetti:

"Bu planla kendimize koymuş olduğumuz en büyük hedef sadece iş modelimizi güçlendirmek değil; bunun ötesine geçerek sürdürülebilir mobilite çözümleri açısından sektörün referans noktası haline gelmek. Bu yeni plan kapsamında müşterilerimize entegre bir ulaşım deneyimi sunmayı, onlara enerji dönüşümünde destek olmayı, birbiriyle bağlantılı, esnek ürün ile hizmetler ve yeni iş ortaklarımızla yenilikçi teklifler sunmayı taahhüt ediyoruz."

2 milyon adet kiralanmış araç ve 500 bin elektrikli araç hedefi

Öte yandan, toplantıda verilen bilgilere göre, Arval Beyond, Arval'in bu iddialı hedeflere ulaşmak için bugünden 2025'e kadar takip edeceği yol haritası olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda şirketin hedefleri arasında, "2 milyon adet kiralanmış araç, filoda 500 bin elektrikli araç, 2020'ye oranla karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 30 azalma ve karbon nötr bir şirket olarak kalmak, iş modelini, araç kiralamanın da dahil olduğu daha geniş bir mobilite konseptine dönüştürmek." gibi konular yer alıyor.

Arval ayrıca bu hedeflere ulaşmak ve yeni sürdürülebilir mobilite çözümlerine yönelik talebi karşılamak için araç kiralama dahil olmak üzere dört yeni teklif oluşturdu.

Bunlar arasında yer alan "360 Derece Mobilite", Arval'i "araç merkezli" bir şirketten bir "mobilite şirketine" dönüştürüyor.

Arval'in kurumsal müşterilerine ve çalışanlarına, tüm coğrafyalarda, elektrikli bisiklet kiralama, araç paylaşımı, bireysel gereksinime göre ulaşım çözümleri (MaaS-Mobility as a Service) gibi ihtiyaç duydukları sürdürülebilir ve son teknoloji mobilite seçeneklerini sunmasını sağlıyor. 2025 yılında, Arval ülkelerinin tamamı, alternatif ve sürdürülebilir mobilite ürünleri ile hizmetleri sunuyor olacak.

"Good for you, Good for all" yaklaşımında ise Arval, müşterilerin çevreyi korumasına ve güvenli yolculuklar oluşturmasına yardımcı olarak enerji dönüşümü ile sürdürülebilirlikte lider olmayı hedefliyor. Bu kapsamda Arval, elektrikli araç teklifleri ile elektrikli araçlara dair zorlukları ortadan kaldırarak benimsenmesini kolaylaştıracak. 2025'te Arval yolda 500 bin elektrikli araca sahip olacak, ayrıca filosunun ortalama karbondioksit (CO2) emisyonlarında yüzde 30 ve genel kaza oranında yüzde 10 azalma kaydedecek.

"Connected&Flexible" kapsamında da şirket, daha basit ve birbiri ile bağlantılı bir kiralama teklifi oluşturuyor. Bağlantılı ve esnek çözümler ile Arval, park ücretlerinin otomatik olarak ödenmesi, araç yıkamaları için uzaktan rezervasyon, sürücünün fiziki olarak bulunmasını gerektirmeyen paketlerin araç içi teslimi, sesli asistan hizmetleri (garaj veya benzin istasyonu bulma, talep etme) gibi yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. Ayrıca 2025 yılına kadar Arval filosunun yüzde 80'inden fazlası birbiriyle bağlantılı hale gelerek sürücünün hayatını kolaylaştırmak için daha geniş bir hizmet seti sunacak.

Son olarak "Arval Inside" yaklaşımında ise şirket, güçlü uzmanlığını, seçtiği iş ortaklarıyla birleştirerek yenilikçi mobilite çözümleri sunmayı; müşterileri, tedarikçileri ve Arval için kazan-kazan modelini oluşturmayı hedefliyor. 2025 yılında, Arval ülkelerinin yüzde 100'ünde uluslararası veya güçlü yerel oyuncularla başarılı ortaklıklar imzalanmış olması öngörülüyor.

Diğer yandan, 30 yılı aşkın bir süredir, BNP Paribas Grup'un desteği ile uzmanlığını tam kapsamlı operasyonel kiralama üzerine odaklayan Arval, son 5 yılda ortalama yüzde 7,4'lük ve Eylül 2020 sonunda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 6,6'lık bir büyüme gerçekleştirerek pazarda lider olarak konumlandı.

Arval, 2019'da, geçtiğimiz beş yıllık planının başarısını da temel alarak, kapsamlı bir stratejik inceleme çalışması yaptı. Bu çalışmadan çıkan sonuçlar, müşteri beklentilerinin ulaşım alternatifleri ve çevresel etki açısından derinden değiştiğini ve Arval'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır olduğunu doğruladı.

Son birkaç ayda yaşanan global sağlık krizi de Arval'in bu iş modeli değişikliğine olan bağlılığını güçlendirdi. Arval, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yerel kuruluşlarla yürüttüğü iş birlikleri ve müşterileri için geliştirdiği tekliflerle oluşturduğu yeni stratejik planıyla sektörde bir adım öne çıkıyor.

Yönetim Kurulu, Yol Haritası, Enerji, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arval, 2025'e kadar takip edeceği yol haritasını açıkladı - Son Dakika

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