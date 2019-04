Arval'dan 2018'De Güçlü Büyüme

Arval tam kapsamlı araç ve filo kiralama çözümleri, yaklaşık 7000 çalışanının katkılarıyla 29 ülkede sunuluyor. 2018 finansal sonuçlarını açıklayan Arval, kiralanmış filosunu yüzde 8,2 büyüterek 1 milyon 193 bin 910 taşıta ulaştı. Sipariş edilen taşıt sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 353 bin 302 oldu. Sözleşme bitiminde satılan taşıtların sayısı ise 2017 yılına göre aynı seviyede kalarak 254 bin 207 olarak kaydedildi.

Arval faaliyet gösterdiği dört coğrafyada önemli büyüme rakamlarına imza attı. Bu büyümeye Fransa (%5), İngiltere (%5), İspanya (%19) ve İtalya (%8) önemli katkı sundu. Benelüks (%12), Güney Avrupa (%16), Orta Avrupa (%14) ve Kuzey Ülkeleri (%25) gibi birçok diğer bölgede de iki haneli büyüme rakamları kaydedildi.

Türkiye araç sayısıyla ilk 10'da

Türkiye'de ise bir önceki yıla göre yüzde 2'lik bir filo büyümesi sağlayan TEB Arval'in kiralanmış araç sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla tam 22 bin 501'e ulaştı. Elde edilen bu artışla birlikte TEB Arval, araç sayısı bakımından tüm dünyadaki ülkeler arasında ilk 10'da yer almayı başardı. TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert "Değişen pazar dinamiklerine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına hızla büyük ve önemli adımlar attık, 2019 yılında da yenilikçi ürünlerimiz ile fark yaratmaya devam edeceğiz." diye belirtti.

Geçtiğimiz yıl Arval, yüzde 4 kurumsal ve kamusal, yüzde 17 ile de KOBİ olmak üzere tüm kurumsal müşteri segmentlerinde büyümeyi başardı. Arval'in uluslararası müşterileri, yüzde 7'nin üzerinde bir organik büyüme yakalayarak toplam iş hacminin yüzde 25'inden fazlasını temsil etmeye başladı. 2018 yılında Arval, Avrupa genelinde bireysel müşterilerine cazip teklifler sundu ve 2017-2018 yılları arasında bireysel kiralama filosunu yüzde 45 artırdı. Hollanda'da Arval, bireylerin ihtiyaçlarına en uygun arabayı seçebilecekleri ve her şey dâhil, zahmetsiz bir hizmet paketi ile kiralayabilecekleri online bir araç mağazası ile yeni bir adım attı. 2019 yılında diğer Avrupa ülkelerinde de buna benzer gelişmiş müşteri hizmetlerinin sunulması amaçlanıyor.

Sektörün yenilikçilerinden olmaya kararlı Arval, 2018'de yeni teklifler sundu

"Arval'in Elektrikli Taşıt Teklifi": Otomotiv üreticileri, yakıt istasyonları ve şarj altyapısı/hizmeti sağlayıcıları ile olan stratejik ortaklıkları sayesinde Elektrikli Taşıt Teklifi sunarak, ev ve iş yerine şarj noktası kurulumu, entegre ödeme çözümleri (otomatik evde şarj ikmaliyle) ve elektrikli taşıtların dijital hizmetleri (tüketim takibi ve şarj noktası konumu) dâhil olmak üzere bütün Elektrikli Taşıt ekosistemini kapsıyor. Cazip fiyatlar, deneme süreleri ve ek hizmetler gibi tekliflerini, tatiller gibi kısa dönemler için benzinli/dizel taşıt değişikliği seçeneği gibi başka avantajlarla da destekliyor. Bu seçenekler, aralarında Fransa, BK, Belçika, Norveç, Hollanda ve Almanya'nın da bulunduğu 12 ülkede sunuluyor ve elektrikli araç segmentinin olgunlaştığı pazara yayılıyor.

"SMaRT" (Akılcı): Arval, SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targets - Sürdürülebilir Mobilite ve Sorumluluk Hedefleri) adını verdiği yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Birçok Avrupa ülkesinde net bir şekilde görülen çevreye duyarlı hedefleri olan bu 5 aşamalı teklif, müşterilerin filo enerji geçiş stratejisini tanımlamasına ve uygulamasına yardımcı olmak için kullanılıyor. SMaRT yöntemi, müşterilerin enerji geçiş stratejilerini oluşturmaya yönelik artan ihtiyaçlarını karşılamak ve filo yöneticilerine uygulama ve takip süresinde yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu yaklaşım, Arval'in filoları daha çevreci yapmak istediği bu zamanda müşterilerine katma değer yaratmak için sunduğu vaadinin bir parçası.

"Arval For Me": Bireysel müşterilere yönelik sunulan bu dijital çözümle Arval, teknik bilgi birikimi, katma değerli hizmetleri ve ağlarına erişim imkânını güçlendiriyor. Arval For Me teklifi, üyelerine bakım ve onarım (kaporta, lastik, cam vs.) ve de doğrudan bağlantılı mobilite hizmetleri (yardım aracı, kapıdan alma, çekme) dâhil olmak üzere benzersiz bir hizmet serisine tam erişim imkânı verir. Bu platform, hali hazırda yaklaşık 12.000 üyesi ile İtalya ve İspanya'da kullanımdadır.

2019'da da büyüme potansiyeli yüksek

Arval, önümüzdeki yıllarda da büyüme stratejisini sürdürmeye odaklanıyor. Bu stratejiyi, mevcut ve potansiyel müşterilerine daha geniş bir mobilite sunarak daha fazla inovasyon ve dijital uygulamayla destekliyor. Arval, yakın zamanda, bu stratejiye yön veren ve de müşterilerine ve sürücülerine olağanüstü bir hizmet ve sektör uzmanlığı sunan çalışanlarına, güç vermenin öneminin altını çizmek için yeni "Employee Value Proposition" projesini de uygulamaya soktu.

My Arval platformu, müşterilerin ve sürücülerin ne zaman nerede ihtiyaçları olursa olsun etkileşim kurmasına ve kişisel/proaktif bilgiler almasına olanak tanıyor.

Tam kapsamlı kiralamadaki köklü deneyimine dayalı olarak ve taşıtlarının yaşam döngüsü boyunca bu alanda topladığı verilerin zenginliği sayesinde Arval, müşterilerinin ve sürücülerinin deneyimlerini iyileştirmek ve de güçlü tavsiyeler ile hizmetine değer katmak için büyük fırsatlara sahip. Arval'in ve ortaklarının avantajlı konumda olmasına müşterileri ve potansiyel müşterilerine çevreci ve alternatif mobilite alanı da dâhil olmak üzere mümkün olan en iyi tavsiyeyi, hizmeti ve yeniliği sunmasına olanak tanıyan bir altyapı sunuyor.

İnsan Kaynakları tarafında ise Arval, çalışanlarına yeni fikirler öne sürmek, yüksek performans göstermek ve büyümek için ihtiyaç duydukları kaynakları vermeyi vadeden " A place for people in action" adını verdiği çalışan sözünü yakın zamanda uygulamaya soktu.

Arval CEO'su Alain Van Groenendael, "Değer yaratan yüksek hizmet yelpazemiz, pozitif pazar trendlerini karşıladıkça, 2019'da da önemli bir büyüme elde edeceğimizden eminiz. Ekiplerimiz, tüm ülkelerde ve segmentlerde kendilerini buna adamış durumda. Böylece önümüzdeki dönemde yüzde 9'luk bir büyüme başarılabilir gibi duruyor. Entegre teklifimiz, güçlü varlıklarımız ve de belirlenen veri ve dijital rotamız, iklim değişikliği ile mücadele sorumluluğumuz da dâhil olmak üzere müşterilerimizin mobilite konusunda yaşadıkları zorlukları gidermemize olanak tanıyacaktır" açıklamasında bulundu.