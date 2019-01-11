Arval Filo Kiralama Şirketine Yeni Genel Müdür

Alain Van Groenendael kariyerinin önemli bir kısmında Consumer Bank, Western Europe Genel Müdürü ve Citigroup Yönetim Kurulu Üyesi olarak Citibank'ta çeşitli lokasyonlarda farklı pozisyonlarda görev aldı. Ayrıca PPR Grup'ta Kredi ve Finansal Hizmetler Departmanı Başkanı ve Finaref'te Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak hizmet verdi.

2008 yılında BNP Paribas Personal Finance'e Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2015 yılında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Alain Van Groenendael, BNP Paribas Grup'ta hem Uluslararası Finansal Hizmetler hem de Bireysel Bankacılık bölümlerinin Yönetim Komitelerine dahil oldu. Grubun uluslararası gelişiminde öncü bir rol üstlenerek, finansal hizmetler, araç ve dağıtım sektörlerinde bir dizi stratejik ortaklık geliştirdi, ayrıca şirketin dijital dönüşümünü teşvik etti.

Kasım 2017 ila Haziran 2018 arasında, Opel Vauxhall Finance'ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca, ASF (French Association of Specialised Financial Companies) Başkan Yardımcısı ve Eurofinas Başkanı olarak çalıştı.

Alain Van Groenendael, "Arval'a katılmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Arval'in CEO'su olarak sekiz yıl boyunca gerçek bir sorumluluk ve cesaret örneği sergileyen selefim Philippe Bismut'un çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Benim sorumluluğumsa, daha fazla inovasyon desteği ve çözümü geliştirerek hizmetlerimizi, mobil alanında sürekli değişen ihtiyaçlara uyumlu hale getirmek. Dünya çapında 29 ülkede yer alan Arval çalışanları, kendimi şirketimizin başarısına adadığımdan emin olabilir," şeklinde konuşuyor.

Alain Van Groenendael, ICHEC Brüksel İşletme Fakültesi mezunu. Brüksel'deki Saint-Louis Üniversitesi'nden Yüksek Satış Mühendisi derecesine sahip.