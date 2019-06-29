Arval Mobılıty Observatory duyuruldu

Mobilite dünyasını etkileyen bu değişimi anlamak ve önceden öngörebilmek amacıyla, bağımsız ve güvenilir araştırmalar yürüten Corporate Vehicle Observatory (CVO – Kurumsal Araç İzleme) Barometresi, Arval Mobility Observatory (AMO – Kurumsal Mobilite İzleme) olarak değişti.

Arval Mobility Observatory, mobilite çözümlerine ayrıntılı ve güvenilir bir perspektif sağlayacak yeni, bağımsız bir araştırma ve bilgi platformu olarak faaliyete geçiyor. İlk kez 2002 yılında açıklanan "Fransız Observatoire du Véhicule d'Entreprise" ile bir önceki uluslararası Kurumsal Araç İzleme barometresinin yerini alan Arval Mobility Observatory, mobilite konusundaki eğilimler, çözümler ve günlük yaşamdaki uygulamaları ile ilgili dünya ölçeğinde 360°'lik bir bakış açısı sunuyor.

Bu değişim, iş dünyasında ulaşımın hızla değişmesi ve gelişmesine bir yanıt olarak gerçekleşti. Arval Mobility Observatory'nin Türkiye sözcüsü Berrak İnceleme; "CVO araştırması, hem Türkiye ve Avrupa filo pazarına, hem de kurumların filo yönetim trendlerine yönelik oldukça önemli veriler sunuyordu. Tüm bunların yanında değişen dünyada, "seyahat paylaşımı" ve kurumlara yönelik "araç paylaşımı" gibi mobilite çözümleri de giderek önem kazanıyor. Bu anlamda Arval Mobility Observatory'nin de hem güncel çözümlerin analizi hem de yeni ve farklı mobilite çözümlerinin geliştirilmesi adına sektöre ışık tutacağına hiç şüphemiz yok." diye belirtti.

Arval Mobility Observatory 'nin yeni atanan başkanı Yaël Bennathan ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Arval Mobility Observatory, mobilite alanında beklenen gelişmeleri en geniş anlamda gözlemleyerek, inceleyerek ve yorumlayarak dünya çapında benzersiz, güvenilir bir uzman platformu ve düşünce kuruluşu haline geliyor. Heyecan verici zamanlardan geçiyoruz. Endüstrimizde daha köklü değişiklikler bekliyoruz ve bunları hızlı bir şekilde benimsememiz gerekiyor."

Arval Mobility Observatory, sadece büyük şirketlerle değil, aynı zamanda daha küçük şirketler, bireyler, otomobil üreticileri, kamu kurumları, öğrenciler ve medya gibi farklı kurumlarla da paylaşılmak üzere ayrıntılı ve doğru bilgiler sağlamayı amaçlıyor. Tüm kurumların ve bireylerin geliştirilen bu yeni mobilite paradigmasını daha iyi anlamasına yardımcı olarak, topluma ve çevreye katkıda bulunmak istiyor.

Verinin temel bir değer haline geldiği bu çağda, Arval Mobility Observatory, verinin toplanması ve kullanılmasının mobilite ekosistemine nasıl bir anlam katabileceğinin yanında, kaynakların optimizasyonu ve performans gelişimini de mercek altına alacak.

Arval Mobility Observatory, BNP Paribas Group şirketi global araç, filo kiralama ve mobilite uzmanı Arval tarafından finanse edilecek ve desteklenecek. Bennathan "Arval'in izleme platformuna desteği, başarılı olabilmemiz açısından çok önemli. Arval, bir yandan elindeki verileri ve uzman görüşlerini bizimle paylaşırken, diğer yandan da sektörler arası bir düşünce kuruluşu ve uzman platformu olarak sahip olmak istediğimiz özerkliğe ve bağımsızlığa saygı göstererek bize yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

Arval CEO'su Alain Van Groenendael ise şunları dedi: "Arval olarak bu projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede uzmanlığımız ve sahip olduğumuz bilgiler anonim bir şekilde erişilebilir olacak ve bunları daha geniş bir uzman topluluğuyla paylaşabileceğiz. Gelecek öngörümüz, hem mobilite hem iş dünyasındaki oturmuş ulaşım seçeneklerinin bir arada yürütüleceği yönünde. Arval Mobility Observatory'nin ortaya koyacağı bilgiler bu dönüşümü planlamamıza ve sektörde doğru ortaklıkları kurmamıza paha biçilmez bir katkı sağlayacak. Bu sayede, araçlar, sektörel aktörler ve mobilite hizmeti kullanıcılarımız arasındaki bağlantıların giderek artacağı bir dünyada müşterilerimize daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz."