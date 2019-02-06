Son Dakika Haberleri: Arvas: "Arzumuz, Memleketimizde Huzur ve İstikrarın Devam Etmesidir"

Arvas: "Arzumuz, Memleketimizde Huzur ve İstikrarın Devam Etmesidir"

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van halkı olarak önümüzdeki yerel seçimlerin önemini bilerek gereğini yapmakla mükellefiz" dedi.

Arvas:
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Van halkı olarak önümüzdeki yerel seçimlerin önemini bilerek gereğini yapmakla mükellefiz" dedi.

Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, önümüzdeki yerel seçimlerde Van'ın istikametini belirleyecek, geleceğine ve kimin yöneteceğine karar verecek olan bu seçimi AK Parti olarak çok önemsediklerini söyledi. Arvas, "Arzumuz, memleketimizde huzur ve istikrarın devam etmesidir. Bu nedenle çabalıyoruz ve çalışıyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımızdan hayır dualarını ve desteklerini istiyoruz" dedi.

"Memleket işleri gönül işidir" diyen Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönlünü almadığınız seçmenlerin oylarını almanız mümkün değildir. Dokunarak, gönül alarak ve çalışarak sonuç almaya çalışıyoruz. AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisidir. Yaptığı reformlar ile AK Parti dünyada birçok partiye ilham kaynağı olmuş, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da birçok siyasetçi için rol model olmuştur. Muhalefet sorununun olduğu ülkemizde, parti liderlerinin kullandığı dil, takındığı tutum ülke çıkarlarına ve milli birliğimize hizmet etmekten çok uzaktır. Kaset operasyonu ile CHP'nin başına geçen Bay Kemal ve HDP'ye kayyum olarak atanmış Temelli ile siyaset dönüştürülemez. Zaten bunlarında iktidar olma gibi bir dertleri de yoktur."

AK Parti olarak büyükşehir belediyesini kazanmaları halinde Van'da hizmet standartlarının değişeceğini kaydeden Arvas, "Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediye başkan adaylarımızın çalıştığı çok güzel projeler var. İnsan odaklı hazırlanan çalışmalar, kent için katma değeri yüksek projelerdir. AK Parti olarak birlik ve beraberlik temel anlayışımızdır. HDP 'Ya Me Ye (Bizimdir)' diyor. AK Parti olarak biz de yüksek sesle 'Yame Hemuya Ye (Hepimizindir)' diyoruz. HDP belediyeleri döneminde kamu kurumu olan belediyelerin seçilmiş başkanlar dışında yönetildiğine şahit olduğumuz zamanlarda oldu. Bunların tekerrür etmemesi için, Van halkı yetiştirip büyüttüğü evlatlarına hep birlikte sahip çıkmalıdır. Havasını suyunu paylaştığımız, ortak paydamız olan şehrimizi amasız, fakatsız huzur içinde yönetelim istiyoruz. İnşallah Van halkı ayrılığa, gayrılığa ve ötekileştirmeye geçit vermeyelim" diye konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Abdulahat Arvas, Huzur, Van, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Dikkat Çekti

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arvas: "Arzumuz, Memleketimizde Huzur ve İstikrarın Devam Etmesidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]