Arvas: "Kısa çalışma ödeneği istihdamı korumuş, çalışma hayatını kolaylaştırmıştır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Arvas: 'Kısa çalışma ödeneği istihdamı korumuş, çalışma hayatını kolaylaştırmıştır' - Son Dakika

Arvas: "Kısa çalışma ödeneği istihdamı korumuş, çalışma hayatını kolaylaştırmıştır"

7 saat önce

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle Van İş-Kur İl Müdürlüğüne 2 bin 200 işverenin kısa çalışma ödeneği için müracaatta bulunduğunu belirterek, "Kısa çalışma ödeneği istihdamı korumuş, çalışma hayatını kolaylaştırmıştır" dedi.

Arvas:

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 21 Nisan 2020 tarihi itibariyle Van İş-Kur İl Müdürlüğüne 2 bin 200 işverenin kısa çalışma ödeneği için müracaatta bulunduğunu belirterek, "Kısa çalışma ödeneği istihdamı korumuş, çalışma hayatını kolaylaştırmıştır" dedi.


Kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamada bulunan Abdulahat Arvas, ekonomik güçlük dönemlerinde işverenlere destek sağlamak amacıyla öngörülen müesseselerden birinin de kısa çalışma olduğunu söyledi. Arvas, "Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası fonu kapsamında sağlanan bir imkandır. Kısa çalışma ödeneğinin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, iş yerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşverenler, mevcut istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulamasına elektronik ortamdan müracaat ederek yararlanabilir. TBMM Genel Kurulundan 16 Nisan 2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak 17 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Yapılan düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanacaklar için şartlar kolaylaştırılmıştır. Yeni düzenleme ile korona virüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyenler için 600 gün şartı 450 güne, 120 gün şartı da 60 güne düşürülmüştür. Bu kanun ile salgın sebebiyle ülkemiz ekonomisi ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerin hafifletmesi amaçlanmıştır" dedi.


Van'da kısa çalışma ödeneği için başvuru


21 Nisan 2020 tarihi itibariyle Van İş-Kur İl Müdürlüğüne 2 bin 200 işverenin kısa çalışma ödeneği için müracaatta bulunduğunu belirten Arvas, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına uygunluk için gönderilen iş yeri sayısı bin 750'dir. Bu iş yerlerinde toplam çalışan sayısı 13 bin 889 kişidir. Bakanlıkça 158 işletmeye uygunluk verişmiş olup, bin 815 kişiye de kısa çalışma ödemesi yapılmıştır. Müracaat eden bin 592 dosyanın da işlemleri devam etmektedir. İş-Kur Erciş Hizmet Merkezine ise 150 işveren müracaat etmiş olup, bunların da toplam çalışan sayısı bin kişidir. Bakanlıkça 70 iş yerine uygunluk verilmiş olup, buralarda çalışan toplam 400 kişiye de ödeme yapılmıştır" diye konuştu.


"Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır"


Arvas, korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenin buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma uygulanacak işçi listesini bağlı olduğu İş-Kur birimine elektronik posta göndermek suretiyle başvuru yapılabileceğini kaydetti. Arvas, "Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz. Korona virüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, kurumca bildirilen sürede kısa çalışma bildirim listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İş-Kur biriminin elektronik posta adresine gönderir. Günlük kısa çalışma ödeneği, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. Buna göre en düşük ücret bin 650 TL'dir. Ayrıca 15 Mart 2020 tarihinde işten çıkarılan işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneğinde aranan şartlardan dolayı faydalanmayan ve ücretsiz izne ayrılanlar için de üç ay boyunca günde 39.24X30=1.177 TL olmak üzere ödeme yapılabilecektir. Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır" şeklinde konuştu. - VAN

Abdulahat Arvas, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:40 Kaynak: İHA

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