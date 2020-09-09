Arvato CRM Türkiye Delta Invest liderliğinde satın alındı - Son Dakika

Arvato CRM Türkiye Delta Invest liderliğinde satın alındı

Telekomünikasyon, teknoloji, enerji, e-ticaret ve bankacılık sektörlerinde birçok şirkete çağrı merkezi ve katma değerli müşteri ilişkileri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest'in liderliğini yaptığı ve Arvato CRM Türkiye CEO'su Soner Cesur ve grubun...

Arvato CRM Türkiye Delta Invest liderliğinde satın alındı, System.String[]

Telekomünikasyon, teknoloji, enerji, e-ticaret ve bankacılık sektörlerinde birçok şirkete çağrı merkezi ve katma değerli müşteri ilişkileri hizmetleri sunan Arvato CRM Türkiye, Almanya merkezli yatırım fonu Delta Invest'in liderliğini yaptığı ve Arvato CRM Türkiye CEO'su Soner Cesur ve grubun eski CEO'larından Oktay Erciyaz'ın da diğer yatırımcıları olduğu konsorsiyum tarafından satın alındı. Şirket, bundan böyle Mayen ismiyle yoluna devam edecek.

Mayen CEO'su Soner Cesur satın almayla ilgili olarak, "Mayen'de Business Process Outsourcing (BPO) alanında küresel tecrübeye sahip çok güçlü bir yatırımcı ve liderlik ekibini bir araya getirmiş olduk" dedi ve ekledi:

"Delta Invest'in Kurucusu ve Başkanı olan Dr. Gunter Thielen, aynı zamanda Arvato'nun dünyadaki kurucusu ve Arvato'nun isim babası. "Kendisi 1985-2001 yıllarında Arvato'nun CEO'luğunu yaptığı dönemde, yalnızca Avrupa'da faaliyet gösteren ve 3 bin çalışanı olan Arvato'yu, tüm dünyada faaliyet gösteren ve 30 binden fazla çalışanı olan bir dünya devi haline getirdi. "Dr. Gunter Thielen yeni yapımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi; ben CEO'luk görevimin yani sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı rolünü de üstlendim. Küresel boyutta önemli bir BPO deneyimine sahip Oktay Erciyaz ise Yönetim Kurulu Üyemiz oldu. "Yeni yapıda, yeni bir de marka ile yolumuza devam ediyoruz. Şirketimizin bundan sonraki markası Mayen olacak. "Mayen isminin anlamı bizi çok heyecanlandırıyor; çünkü yaptığımız iş ile oldukça örtüşen bir markaya sahip olduk. Mayen; neşeli, konuşması keyifli, sizi anlayan ve sizi düşünen kişi demek. Bu bizim müşterilerimizde yaratmak istediğimiz deneyim için çok doğru bir tarif.Delta Invest'in Kurucusu ve Başkanı Dr. Gunter Thielen, "Delta Invest olarak çok farklı iş kollarında yatırımlarımız var" dedi ve şöyle devam etti: "Ancak yaptığımız yatırımlarda daima firmanın küresel ölçekte bir potansiyel taşıyıp taşımadığına ve dijitalleşebilme yetkinliğine bakıyoruz. Mayen'in 12 farklı dilde sağladığı yüksek kaliteli hizmetlerle küresel bir oyuncu olmasının önünde hiçbir engel yok, ayrıca dijital hizmetler üretebilme konusunda çok güçlü kasları var, şirketin özellikle son beş yıldaki büyüme rakamları da şirketin yüksek potansiyelini ortaya koyuyor. "Mayen, Türkiye'deki ilk yatırımımız değil. Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve sahip olduğu genç nüfusa hep güvendik. Daha önce Türkiye'de turizm alanında faaliyet gösteren bir market place yatırımı, lüks segmentte perakende yatırımları yaptık. Tamamının performansından çok mutluyuz. "Türkiye şimdiye dek bizi hiç yanıltmadı. Çok iyi bildiğimiz business process outsourcing alanında, sektörün en kıymetli şirketlerinden birine yatırım yapmış olduğumuz için çok mutluyuz.

"Mayen'in, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesinin en büyük hizmet ihracatçısı konumuna gelmesini hedefliyoruz."


Türkiye, Ticaret, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Arvato CRM Türkiye Delta Invest liderliğinde satın alındı - Son Dakika Ekonomi

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